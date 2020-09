Lewandowski i Kucharski nie są wyjątkiem. Casillas musiał zerwać kontakt z rodziną

W Sądzie Okręgowym w Warszawie od połowy września leży pozew Cezarego Kucharskiego przeciw założonej przez niego wspólnie z Robertem Lewandowskim spółce RL Management. Agent domaga się od byłego wspólnika 39 milionów złotych. Uważa, że pieniądze spółki były nieprawidłowo przekierowywane na prywatne cele, a po tym, jak przestał być prezesem RL Menagement, umowy reklamowe Lewandowskiego były podpisywane poza spółką. To miało być działaniem wykluczającym go z zysków. Lewandowski do swego byłego menadżera też ma parę uwag: wśród nich są wątpliwości przy rozliczeniu kontraktu z Bayernem Monachium z roku 2016, wymuszanie zapłaty nienależnych - zdaniem Lewandowskiego środków, oraz postępowania określane jako "nękanie".

REKLAMA

Zobacz wideo Bayern Monachium zdemolował Schalke. Zobacz skrót meczu [ELEVEN SPORTS]

Skupiająca uwagę głównie polskich i niemieckich mediów sprawa Lewandowskiego i jego byłego menadżera nie jest jedyną, w której między topowym piłkarzem a jego najbliższym otoczeniem dochodzi do poważnego konfliktu, którego rozstrzygnięciem musi zająć się wymiar sprawiedliwości. Belgia od kilkunastu miesięcy przygląda się historii najlepszego obecnie piłkarza "Czerwonych Diabłów" i jego byłego agenta. Co ciekawe - Kevin de Bruyne, tak jak Robert Lewandowski został właśnie nominowany do nagrody piłkarza roku UEFA (trzecim w stawce jest Manuel Neuer).

Kluczową sprawą i początkiem problemów agenta piłkarza Patricka de Kostera jest transfer pomocnika do VfL Wolfsburg. Ten doszedł do skutku na początku 2014 roku, ale dopiero dzisiaj odbija się menadżerowi czkawką.

Fałszowanie dokumentów i pranie brudnych pieniędzy

De Koster w 2019 roku został oskarżony przez rodzinę De Bruyne’ów o fałszowanie dokumentów i pranie brudnych pieniędzy. To otoczenie piłkarza poinformowało organy ścigania, że pewne płatności związane z jego transferem z Chelsea do Wolfsburga (w styczniu 2014 roku) przechodziły przez raj podatkowy w Liechtensteinie i nie były dokonywane zgodnie z przepisami. Po kontrolach Centralnego Urzędu ds. Zwalczania Korupcji (CDBC), przeszukaniach w biurach menadżera i wertowaniu dokumentów de Koster pod koniec sierpnia 2020 roku rzeczywiście został oskarżony o zarzucane mu czyny, tym razem już przez prokuratora. Menadżer trafił do aresztu. Był tam trzy tygodnie. Po tym czasie areszt zamieniono mu na dozór elektroniczny, o co od początku wnioskował jego obrońca.

- Nie chcę tego komentować - oznajmił reporterom VTM Nieuws tuż po opuszczeniu aresztu. - Pozwolę, by organy sprawiedliwości robiły to, co do nich należy. Składam ukłony dla osób, które pracują w więzieniu. Świetnie spisują się w trudnych warunkach, a ja teraz zajmę się moją rodziną - oznajmił krótko.

Według relacji belgijskich mediów De Bruyne był ostatnio nieco zaskoczony rozmiarem sprawy i konsekwencjami swej skargi. W ostatni poniedziałek został zresztą wezwany na konfrontację ze swym menadżerem. Posiedzenie trwało półtorej godziny. Następnego dnia z de Kosterem konfrontował się też ojciec zawodnika.

Prawnicy agenta od początku sprawy powtarzali: de Koster zawsze działał w najlepszym interesie Kevina, prowadził go przez 12 lat - przypominali fakt, który był dla postronnych pewną zagadką.

De Bruyne po podejrzanym z punktu widzenia rozliczeń podatkowych transferze kontynuował bowiem współpracę z menedżerem. To de Koster w 2015 roku znów negocjował jego kontrakt z Manchesterem City, za co wraz z piłkarzem miał otrzymać co najmniej 9 mln euro prowizji.

- Mój klient nie może w to uwierzyć, że ktoś czekał aż do 2019 roku, by złożyć skargę na jego działania sprzed pięciu lat. Działania, za które dodajmy - bo jesteśmy o tym przekonani - w świetle prawa karnego nie można go obwiniać - mówił Louis De Groote, prawnik de Kostera.

Dlaczego teraz na światło dzienne wyszła sprawa z 2014 roku? Pewności nie ma. Portal Walfoot sugeruje, że poszło o jedną z prowizji wynoszącą 2,3 mln euro. Być może de Koster umówił się z De Bruyne'em na określone honorarium od kwoty, którą zaproponuje Wolfsburg, a o pieniądzach przepuszczonych przez Liechtenstein (jak zaznacza 7sur7.be z udziałem jeszcze jednego agenta Didiera Frenaya) nic wtedy nie wiedział?

Co ciekawe, kluczowym elementem sporu Lewandowskiego i Kucharskiego też była umowa z niemieckim klubem. Chodziło o przedłużenie kontraktu polskiego napastnika z Bayernem Monachium. To właśnie to wydarzenie dolało oliwy do ognia i poróżniło dotychczasowych współpracowników tak, że niedługo potem najbardziej znana polska para zawodnik-menadżer zerwała ze sobą kontakty, a teraz Kucharski o rozstrzygnięcie sporu poprosił sąd.

Mówiły jaskółki, że niedobre są spółki

Finansowy spór z jednym z najbliższych swych współpracowników długo toczył też Iker Casillas, który wszedł w konflikt z ojcem. Ta sprawa sięga dekady. Ojciec i syn już dawno stworzyli bowiem firmę, która miała zarządzać majątkiem bramkarza, prowadzić jego interesy i być zabezpieczeniem, gdy zawodnik zakończy karierę (co stało się w tym roku).

Hiszpańska gazeta "Semana" opisywała jednak wzajemne relacje między ojcem i synem jako coraz trudniejsze. Niemal takie, jakie panowały w monarchii patrymonialnej, w której do władcy państwa należne było właściwie wszystko. U Casillasa to właśnie ojciec przez długi czas miał decydujący głos w spółce - w praktyce zarządzał i decydował o tym, co, ile i na co wydawał jego syn. Być może 20-latkowi w tamtych czasach tak bardzo to nie przeszkadzało, ale gdy gwiazda Realu Madryt zbliżała się do trzydziestki, a sumy na koncie szły nie w tysiące, a miliony euro, było to dla niego i jego partnerki Sary Carbonero bardzo trudne. Oddanie synowi zupełnej kontroli nad kontem bankowym ciężko przychodziło też ojcu i matce Ikera. Casillasowie najpierw ze sobą rozmawiali, potem się kłócili, w konsekwencji czego bramkarz stracił kontakt z Marią del Carmen i Jose Luisem.

W wywiadzie dla "El Mundo" z 2015 roku Jose Luis przyznawał: "To prawda. Nie rozmawiam z moim synem, chociaż życzę mu wszystkiego najlepszego".

Sytuację po dłuższym czasie udało się rozwiązać. Iker w zamian za samodzielną kontrolę rachunków i formalne "podziękowanie" tacie za dalszy udział w spółce zapłacił mu odszkodowanie w wysokości dziewięciu milionów euro. Do tego zobowiązał się przez 15 lat do dalszych rekompensat wyrażonych w miesięcznym przelewie na kwotę 9300 euro. Relacje między sportowcem a synem wróciły do bliskich normalności w 2019 roku, czyli po dziewięciu latach od rozpoczęcia sporu. Sportowiec wylądował wtedy w szpitalu po zawale serca, a rodzice postanowili go odwiedzić.

Nie w placówce medycznej, ale w jego domu, już w momencie, gdy zawodnik dochodził do siebie. Przy tym, co działo się między nimi wcześniej, to miało już drugorzędne znaczenie.

Masz ciekawy temat związany ze sportem? Wiesz o czymś, co warto nagłośnić? Chcesz zwrócić uwagę na jakiś problem? Napisz do nas: sport.kontakt@agora.pl

Przeczytaj też:

Pobierz aplikację Sport.pl LIVE na Androida i na iOS-a

Sport.pl Live .