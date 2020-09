Koszmar w czasie meczu! 14 piłkarzy porażonych piorunem. Policja bada zdarzenie

We wtorek w szwajcarskiej miejscowości Abtwil trwało spotkanie zespołów juniorskich FC Abtwil-Engelburg i FC Muensterlingen, gdy nagle nadeszła burza. Mimo trudnych warunków atmosferycznych mecz nie został przerwany. Miejscowa agencja SDA informuje, że po tym, jak piorun uderzył w maszt oświetleniowy, poraził 14 zawodników, w większości w wieku 15-16 lat. To sześciu piłkarzy gospodarzy i ośmiu z drużyny gości. Wszyscy natychmiast zostali przetransportowani do szpitala.

Policja bada zdarzenie

Na miejsce wezwana została policja z kantonu Sankt Gallen. Śledczy sprawdzali, dlaczego sędzia nie przerwał spotkania. Szef komisji sędziowskiej z regionalnego związku piłkarskiego Marcel Stofer przekonuje, cytowany przez blick.ch, że to nie była sytuacja, która wymagała przerwania meczu. Jego zdaniem w takich sytuacjach gra zwykle była kontynuowana.

Większość nastolatków wyszła już ze szpitala. Przebywa w nim wciąż 16-latek, który po rażeniu piorunem stracił przytomność, a do szpitala przewieziono go helikopterem. Jego stan jest stabilny, ale lekarze chcą mu się dłużej przyjrzeć.

