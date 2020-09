Bayern-Sevilla. Lewandowski gra o Superpuchar. Fatalna godzina dla polskich kibiców. Gdzie i o której obejrzeć?

Bayern Monachium prezentuje znakomitą formę w 2020 roku. Piłkarze Hansiego Flicka zdobyli już miano potrójnej korony: zwycięstwo w Bundeslidze, Pucharze Niemiec oraz Lidze Mistrzów. Szansą na kolejne trofeum jest czwartkowy mecz o Superpuchar UEFA z Sevillą, która ostatni raz puchar zdobyła w sezonie 2006/2007. Mimo to hiszpański zespół wciąż pozostaje niebezpieczny, o czym przypomniał pomocnik Bayernu.

- Oczywiście, ostrzegano nas przed tym, że wygrywali już Ligę Europy. Sevilla gra dobrą piłkę. Musimy zaprezentować się z najlepszej strony, aby następnie zdobyć kolejne trofeum, którego jeszcze nigdy nie wygrałem. Nie ma znaczenia, jak zostanie to nazwane po potrójnej koronie. Najważniejsze jest to, żeby puchar zawitał do Monachium - powiedział Serge Gnabry.

Bayern Monachium wciąż podtrzymuje formę, o czym zapewnił wygrywając w 1. kolejce Bundesligi z Schalke 04 - aż 8:0. Znakomitą asystą popisał się także Robert Lewandowski, który jak się okazało, większość spotkania rozegrał z urazem, którego nabawił się już w pierwszej połowie. Obawy wzbudziła nieobecność reprezentanta Polski na poniedziałkowym treningu Bawarczyków, jednak Hansi Flick uspokaja kibiców.

- Zakładam, że Robert Lewandowski będzie mógł wziąć udział w dzisiejszym treningu. Wszyscy piłkarze, którzy dotarli na mecz, są w pełni sprawni - potwierdził Hansi Flick, który nie pozostawia złudzeń kibicom Bayernu Monachium - Mamy jeden cel: wygrać Superpuchar UEFA - dodał szkoleniowiec.

Sevilla FC w ciągu ostatnich siedmiu lat czterokrotnie wygrywała Ligę Europy i awansowała do finału Superpucharu UEFA. Warto zaznaczyć, że hiszpańskiemu klubowi dwukrotnie udało się obronić tytuł (w sezonach 14/15 oraz 15/16). Czwartkowe spotkanie będzie dodatkową szansą na zdobycie drugiego Superpucharu w historii klubu oraz przerwanie passy 22 zwycięstw z rzędu Bayernu Monachium.

- Gdy osiągasz takie sukcesy, każdy chce cię pokonać. Nie możemy do tego dopuścić, mamy świetną serię i chcemy to kontynuować - powiedział przed spotkaniem Manuel Neuer. W trakcie przedmeczowej konferencji szkoleniowiec Sevilli, Julen Lopetegui zapewnił, że "jesteśmy skupieni na zagraniu naszego najlepszego meczu, aby mieć szansę na pokonanie Bayernu Monachium". Spotkanie o Superpuchar UEFA będzie również wyjątkowe dla pomocnika, który powrócił do Sevilli FC z FC Barcelony - Ivana Rakiticia. Chorwat po raz 150 wystąpi w barwach klubu ze stolicy Andaluzji.

Bayern Monachium - Sevilla FC. Gdzie i o której obejrzeć spotkanie o Superpuchar UEFA? Transmisja TV, online

Bayern Monachium zmierzy się z Sevillą FC na stadionie w Budapeszcie w czwartek (24.09) o godz. 21:00. Spotkanie będzie transmitowane na antenach Polsatu, Polsatu Sport oraz Polsatu Sport Premium 1. Mecz dostępny będzie również online za opłaceniem abonamentu w serwisie Ipla.tv. Przedmeczowe studia wystartują o godz. 18:00 (Polsat Sport Premium 1) oraz 20:30 (Polsat Sport, Ipla.tv). Relację na żywo będzie można śledzić na portalu Sport.pl.

To o tyle zła pora, dla polskich kibiców, że ci będą musieli wybierać, który z trzech bardzo ważnych meczów obejrzeć. O godzinie 20 na boisku pojawią się gracze Piasta Gliwice, którzy zagrają z FC Kopenhaga. O 20.30 Legia Warszawa zagra w debiucie Czesława Michniewicza z Dritą, a pół godziny później swój mecz zacznie właśnie Bayern Roberta Lewandowskiego.