Wymowny post Roberta Lewandowskiego! Może sięgnąć po czwarty puchar w tym roku

Już tylko godziny dzielą nas od meczu o Superpuchar Europy, w którym Bayern Monachium zmierzy się z Sevillą na Puskas Arenie w Budapeszcie. Zdobywcy Ligi Mistrzów zmierzą się z najlepszą drużyną Ligi Europy z ubiegłego sezonu, grając o pierwsze trofeum w sezonie.

Zobacz wideo Bayern Monachium zdemolował Schalke. Zobacz skrót meczu [ELEVEN SPORTS]

Wymowny post Lewandowskiego. "Jesteśmy gotowi"

W ostatnich dniach istniało ryzyko, że w czwartkowym spotkaniu zabraknie Roberta Lewandowskiego. Polski napastnik nabawił się urazu stopy w ostatnim meczu ligowym z Schalke 04 Gelsenkirchen (8:0). Jak się jednak okazało, najlepszy strzelec zespołu Hansiego Flicka na starcie z Sevillą będzie gotowy, o czym świadczyć może jego wpis na Instagramie. - Jesteśmy gotowi - napisał na Instagramie 32-latek, zamieszczając zdjęcie z treningu.

O gotowości Lewandowskiego napisał także "Bild". - Problemy ze stopą to już przeszłość. Polak znów jest w formie - czytamy na łamach niemieckiego dziennika.

Czwartkowy mecz to szansa na czwarte trofeum Lewandowskiego i całego Bayernu w tym sezonie. Niedawno Bawarczycy cieszyli się z mistrzostwa i pucharu Niemiec. Do tego dołożyli także triumf w Lidze Mistrzów. Sam Lewandowski dodatkowo zdobył wiele nagród indywidualnych, a we wszystkich rozgrywkach, w których Bayern wygrywał, Polak zostawał królem strzelców.

