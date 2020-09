Co za debiut! Były piłkarz ekstraklasowych klubów wygrał walkę wieczoru

- "Chciałbym podziękować ludziom, bez których by się to wszystko nie udało!!! Jako pierwszemu chciałbym podziękować mojemu przeciwnikowi, który pokazuje kawał charakteru nie tylko w walce na ringu, ale przede wszystkim w walce o to, aby Ci najmniejsi byli tymi największymi! To, co robisz, jest naprawdę wielkie i trzymam kciuki za Ciebie! Ps. Pozdrów Mamę" - napisał na Facebooku Kamil Sylwestrzak. Były piłkarz klubów Ekstraklasy wygrał walkę wieczoru na charytatywnej gali Boxing Challenge by Cancer Fighters we Wrocławiu.

Były piłkarz Ekstraklasy wziął udział w charytatywnej gali bokserskiej. Wygrał walkę wieczoru

Wspomniana gala zorganizowana została w celu zebrania funduszy dla podopiecznych fundacji Cancer Fighters, walczącej z rakiem. Sylwestrzak był bohaterem walki wieczoru, w której zmierzył się z Frankiem Rumakiem znanym z programów telewizyjnych Love Island czy Ninja Warrior. Na trybunach Sylwestrzaka dopingowała m.in. jego żona, a także inni byli piłkarze Korony - Marcin Cebula i Bartosz Kwiecień.

Sylwestrzak, który w piłkarskiej karierze grał m.in. w Koronie Kielce czy Wiśle Płock, aktywnie wspiera wspomnianą fundację. Jeszcze przed galą, w której wziął udział, 32-latek udostępnił na Facebooku zbiórkę na rzecz podopiecznych fundacji. - "Każdy, kto mnie zna, wie, że KOCHAM pomagać innym, a tym bardziej dzieciom! A co może być piękniejszego od połączenia pasji, dziecięcych marzeń z tak wielkim przedsięwzięciem, jakie organizuje Fundacja Cancer Fighters?! Mówiłem to już setki razy i powtórzę jeszcze raz: jestem pełen podziwu, w jak cudowny sposób Wasza Fundacja pomaga dzieciom i jednocześnie dumny, że mogę być częścią tej pięknej inicjatywy!!! Zapraszam do zbiórki, która jest w linku! Razem możemy więcej" - napisał.

Sylwestrzak od lipca bieżącego roku jest wolnym zawodnikiem. Ostatni sezon spędził w Chojniczance. Lewy obrońca w swojej karierze rozegrał 119 meczów w Ekstraklasie - strzelił w nich 15 goli i zaliczył 10 asyst.

