Jarosław Niezgoda strzelił kolejnego gola! Pogrom [WIDEO]

Zobacz wideo Kosmiczna asysta Roberta Lewandowskiego! Zaimponował techniką [ELEVEN SPORTS]

Były piłkarz warszawskiej Legii świetnie radzi sobie na boiskach MLS. W spotkaniu z San Jose Earthquakes po ładnej akcji zdobył bramkę na 6:1, co było jego czwartym trafieniem w tym sezonie.

Portland (18 pkt) po 12. serii gier zajmuje 5. miejsce w tabeli Konferencji Zachodniej, a do prowadzącego Seattle Sounders traci tylko trzy "oczka". Ekipy z lokat od 1. do 7. zagrają w fazie play-off.

Niezgoda do Portland trafił w styczniu tego roku z Legii. Mistrzowie Polski na jego transferze zarobią co najmniej 3,6 mln dolarów. Co najmniej, bo po spełnieniu bonusów kwota ta może wzrosnąć do nawet 5,2 mln - informował kilka miesięcy temu "Super Express".

