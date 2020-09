Ronaldinho: "Messi nie jest najlepszym piłkarzem w historii". Wskazał trzy nazwiska

Era Leo Messiego powoli dobiega końca. Niezależnie od tego, czy w obecnych czasach najlepszym piłkarzem świata był właśnie on, czy Cristiano Ronaldo, obydwu z pewnością należy zaliczyć do grona najlepszych piłkarzy w historii. Wiele osób uważa jednak, że Messi to słynny GOAT - Greatest of All Time, najlepszy w historii. Z takim stwierdzeniem nie do końca zgadza się Ronaldinho.

Messi najlepszy w historii? Ronaldinho nie ma pewności

Były reprezentant Brazylii i piłkarz Barcelony, w której przez chwilę grał razem z Messim, został zapytany o to, czy Messi jest najlepszych graczem w dziejach i czy ktokolwiek, kiedykolwiek był lepszy od niego. - Nie lubię go porównywać, ani mówić, że jest najlepszym piłkarzem na świecie - przyznał 40-latek.

I dodał, wymieniając zawodników, którzy mogliby konkurować z Messim o tytuł najlepszego w historii: Był Diego Maradona Pele, Ronaldo. Ciężko powiedzieć, że Messi jest najlepszym w historii futbolu. Mogę tylko powiedzieć, że jest najlepszy w swojej erze.

Leo Messi całą karierę gra w Barcelonie. Zawodnikiem jej pierwszej kadry oficjalnie jest od 2005 roku. Przez 15 lat rozegrał w jej barwach 731 spotkań, w których strzelił 634 gole i zaliczył 285 asyst. Kilkanaście dni temu wydawało się, że na tych liczbach jego licznik w Katalonii się zatrzyma - po bardzo słabym sezonie i kompromitacji w Lidze Mistrzów (porażka 2:8 z Bayernem Monachium, ostatecznym triumfatorem rozgrywek) Argentyńczyk poprosił władze klubu o zgodę na odejście. Ostatecznie zgodził się jednak spędzić w Barcelonie jeszcze jeden sezon. Jeśli gra aktualnych wicemistrzów Hiszpanii nie ulegnie poprawie, Messi prawdopodobnie opuści ich zespół za rok.

