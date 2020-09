Kucharski domaga się 39 mln zł od Lewandowskiego! Były agent piłkarza złożył pozew

W zeszły piątek Cezary Kucharski, były doradca Roberta Lewandowskiego, wniósł do sądu oskarżenie przeciwko kapitanowi reprezentacji Polski. Najpoważniejszym zarzutem jest to, że Lewandowski miał przelewać pieniądze z niemieckich kont na polskie bez wiedzy niemieckiego urzędu skarbowego. - Kucharski stawia swojemu byłemu klientowi poważne zarzuty. Chodzi między innymi o to, że miał nielegalnie wyprowadzać ze swojej firmy marketingowej kilka milionów euro. Podobnie jak jego żona. Za luksusowe podróże, zakup nieruchomości i modnych mebli Lewandowscy mieli płacić z firmowego konta - pisze "Der Spiegel". Ponadto firma RL Managment miała pożyczyć firmie Anny Lewandowskiej 2,5 miliona euro, a ta nigdy tych pieniędzy nie oddała. Pieniądze miały trafić na ich inne konto, a kwota zniknąć z rozliczeń firmy marketingowej piłkarza.

Procesem prawdopodobnie zainteresuje się też niemiecka skarbówka. Ponadto, Kucharski twierdzi, że zwracał Lewandowskiemu uwagę na nieprawidłowości podatkowe, ale wówczas jego prawnik - Kamil Gorzelnik - miał powiedzieć: "Jest ryzyko, ale trzeba zaryzykować, żeby zarobić".

Robert Lewandowski płacił za prywatne loty firmowymi pieniędzmi?

Lewandowski zaprzecza tym oskarżeniom, uważa je za bezpodstawne i tłumaczy, że jego były agent nie może pogodzić się z zakończeniem współpracy. "Der Spiegel" jest jednak w posiadaniu dokumentów, które potwierdzają część oskarżeń Kucharskiego. Np. polski napastnik miał zapłacić za wynajęcie prywatnego odrzutowca firmowymi pieniędzmi, a późnej tłumaczyć, że leciał nim na spotkanie biznesowe. "Koszty ponoszone przez firmę były zawsze operacyjne" - cytuje Lewandowskiego "Der Spiegel". Gazeta porównała jednak daty - tego samego dnia napastnik wrzucił na Instagram zdjęcie jak stoi przy małym odrzutowcu, a w opisie dodał, że wybiera się na krótkie wakacje.

"Cezary Kucharski próbuje wymusić na Robercie Lewandowskim zapłatę nienależnych mu środków"

Rzeczniczka Lewandowskiego, Monika Bondarowicz, wydała już w tej sprawie specjalne oświadczenie.

"Wszelkie rozliczenia podatkowe zarówno osobiste jak i spółek Roberta Lewandowskiego prowadzone są zawsze zgodnie z prawem. Prawidłowością rozliczeń w Niemczech zajmuje się licencjonowany, niemiecki doradca podatkowy, który dba o to, aby wszelkie wymagane dokumenty były zawsze przedstawione organom podatkowym w Niemczech, a podatek prawidłowo rozliczony i zapłacony w terminie.

Ponieważ pan Cezary Kucharski poinformował Państwa, że skierował sprawę do sądu, uprzejmie informujemy, że wszelką dokumentację księgową i podatkową przedstawimy sądowi. Pan Cezary Kucharski próbuje wymusić na Robercie Lewandowskim zapłatę nienależnych mu środków. Ustosunkowywanie się do ewentualnych zarzutów na łamach mediów traktujemy jako próbę wywierania nacisku na nas poprzez szkalowanie reputacji Roberta Lewandowskiego i tworzenie fikcyjnego wyobrażenia o sprawie co miałoby w przyszłości wpływać na postrzeganie tejże sprawy przez sąd. W tym miejscu warto ponownie przypomnieć, że der Spiegel w ramach opisu sprawy przesłał nam informację, że pozew został złożony, co według naszej wiedzy nie jest prawdą.

Jeśli jednak jest założona sprawa sądowa, to wszelką dokumentację przekażemy do sądu. Prawdziwą ocenę i wnioski można wyciągnąć tylko i wyłącznie na podstawie pełnej dokumentacji i wszystkich informacji związanych z rozliczeniem. Pojedyncze wątki zaburzają prawdziwy obraz sprawy i całej sytuacji" - czytamy w oświadczeniu.