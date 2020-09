Dele Alli odejdzie z Tottenhamu? Khedira wyląduje na Wyspach?

Jak donosi brytyjski dziennik "Daily Mail", Jose Mourinho na próżno próbował odbudować pozycję angielskiego pomocnika w Tottenhamie. Zdaniem mediów 24-latek nie pasuje do koncepcji trenera, dlatego klub jest skłonny sprzedać pomocnika w obecnym okienku transferowym. Portugalczyk z tego powodu nie zabrał reprezentanta Anglii na mecz Ligi Europy z Lokomotiwem Płowdiw.

REKLAMA

Zobacz wideo Startuje Premier League. "Chelsea nie zbliży się do Liverpoolu i City"

Dele Alli na drodze do Włoch. Sami Khedira opuści Juve, aby udać się na Wyspy Brytyjskie

Jak donosi "Daily Mail", młodym pomocnikiem zainteresowane są PSG oraz Inter Mediolan. Oba zespoły poszukują wzmocnień w drugiej linii. Dodatkowo za transferem do Interu ma stać szkoleniowiec włoskiego zespołu, Antonio Conte, który obserwował 24-latka, gdy był trenerem Chelsea. Według dziennika to właśnie włoski trener jest w stanie przywrócić Dele Alliego do wysokiej dyspozyji.

Reprezentant Anglii występuje w Tottenhamie od 2015 roku. W ciągu pięciu lat rozegrał w barwach londyńskiego klubu 223 spotkania, w których strzelił 62 gole oraz zanotował 55 asyst. Obecny kontrakt Dele Alliego wygasa z końcem czerwca 2024 roku.

Brytyjskie media podają także, że odwrotny kierunek prawdopodobnie obierze pomocnik Juventusu, Sami Khedira. Jak informuje "The Sun", władze Manchesteru United próbują pozyskać 33-letniego Niemca na zasadzie wolnego transferu. Zakontraktowanie pomocnika ułatwiają władze mistrza Włoch, które zdaniem dziennikarza, Romeo Agresti starają się o rozwiązanie kontraktu z zawodnikiem, tak jak miało to miejsce w przypadku Gonzalo Higuaina. W ten sposób Juve miałoby oszczędzić na pensji Niemca 6 mln euro.