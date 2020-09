Trener pod wrażeniem Kamila Jóźwiaka po pierwszym treningu w Anglii. "Nie mam wątpliwości"

- Jesteśmy zadowoleni, że Kamil Jóźwiak w końcu się u nas pojawił. Co prawda, trenuje od niedawna i ma za sobą tylko jedną sesję z kolegami z drużyny, ale już widać, że świetnie gra na obu skrzydłach, swobodnie czuje się z piłką przy nodze, jest szybki i ma świetną etykę pracy - mówił Cocu przed pierwszym ligowym meczem Derby County.

Trener Derby o Jóźwiaku: "Ma świetną etykę pracy"

- Bierzemy go pod uwagę przy wyborze składu na sobotę. Mam nadzieję, że będzie mógł zagrać tak szybko, jak to tylko możliwe. Nie mam wątpliwości co do jego atutów - wskazał szkoleniowiec. - Jesteśmy skoncentrowani na najbliższym spotkaniu. Przeciwnik jest trudny, ale na treningu czułem energię i dobrą atmosferę - ocenił.

Derby County w sobotę zmierzy się z Luton Town na wyjeździe. Początek spotkania o godzinie 16:00. Jóźwiak niedawno ujawnił, że do przejścia do Derby przekonał go inny Polak grający w tym klubie, Krystian Bielik. - Znam go od 14. roku życia. Powiedział mi, że trenerowi zależało na mnie, a zespół mnie potrzebuje - powiedział Jóźwiak w rozmowie z klubową telewizją. - Mam nadzieję, że pomogę drużynie wywalczyć awans do Premier League - dodał.

13 lat czekania na powrót do Premier League. Jóźwiak może pomóc w awansie

Jóźwiak był związany z Lechem Poznań od 2011 roku. W seniorskiej drużynie Kolejorza zadebiutował w lutym 2016 roku. W ciągu czterech lat rozegrał 122 spotkania, w których strzelił 17 goli oraz zanotował 15 asyst.

"Barany" to 10. drużyna ostatniego sezonu Championship (drugi poziom rozgrywkowy w Anglii) - nie wypadły z czołowej "10" w żadnych z ostatnich ośmiu sezonów, ale ani razu nie udało im się awansować do Premier League. Po raz ostatni Derby grało w najwyższej lidze angielskiej w sezonie 2007/2008, przechodząc do historii jako najgorsza drużyna: zdobyło zaledwie 11 pkt w 38 meczach (jedno zwycięstwo, osiem remisów i 29 porażek).

