Tomasz Kupisz znalazł 10. klub we Włoszech. Zagra z Patrykiem Dziczkiem

Tomasz Kupisz jest drugim Polakiem w zespole Salernitany. Do klubu - także w ramach wypożyczenia, tylko że z Lazio - dołączył Patryk Dziczek, 22-letni defensywny pomocnik. Warto zaznaczyć, że US Salernitana 1919 jest trzynastym klubem na koncie Kupisza oraz dziesiątym zespołem we Włoszech. Włoska ekipa grająca w Serie B we wtorek potwierdziła zakontraktowanie Polaka.

REKLAMA

Zobacz wideo "Jest drugie dno wejścia CBA do PZPN. Boniek zakiwał się w tej sytuacji" [SEKCJA PIŁKARSKA #63]

Tomasz Kupisz nie jest rekordzistą - Piotr Branicki grał w 15 włoskich drużynach

Tomasz Kupisz jest piłkarzem SSC Bari, do którego dołączył na zasadzie wolnego transferu w styczniu bieżącego roku. Władze klubu postanowiły wysłać pomocnika na drugą część poprzedniego sezonu do Trapani Calcio, które nie zdołało się utrzymać i spadło do Serie C. Zawodnik szybko jednak znalazł nowego pracodawcę, którym została Salernitana.

30-letni pomocnik nie jest jednak liderem wśród Polaków, jeżeli chodzi o liczbę klubów we Włoszech. Wyprzedza go Piotr Branicki - od 2003 roku w sumie występował w piętnastu włoskich drużynach. 37-letni napastnik ostatnio grał w maltańskim Hamrun Spartans FC.

Tomasz Kupisz na włoskie boiska przeniósł się w 2013 roku. Skrzydłowy dołączył do Chievo Werona z Jagielloni Białystok za pół miliona euro, jednak w Serie A rozegrał zaledwie jedno spotkanie, po czym był regularnie wypożyczany do innych zespołów. W swojej karierze grał dla takich klubów jak: Brescia Calcio, Cesena FC, Novara Calcio 1908, AS Cittadella, Trapani Calcio, Ascoli Calcio, AS Livorno oraz wspomniane SSC Bari.