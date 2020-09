Były piłkarz Realu przyznał się do posiadania dziecięcej pornografii. Grozi mu pięć lat więzienia

Rok temu Christoph Metzelder został oskarżony o posiadanie i przesyłanie zdjęć z dziecięcą pornografią. Sprawa wywołała wielkie zdziwienie i przerażenie na całym świecie. Policja zatrzymała byłego piłkarza m.in. Borussii Dortmund i Realu Madryt podczas kursu w szkole trenerskiej w Hennef. W poniedziałek, po roku od pierwszych oskarżeń, portal focus.de poinformował, że niemiecka prokuratura zebrała już wystarczająco wiele dowodów, by skazać Metzeldera.

REKLAMA

Zobacz wideo "Jest drugie dno wejścia CBA do PZPN. Boniek zakiwał się w tej sytuacji" [SEKCJA PIŁKARSKA #63]

Były piłkarz Realu i reprezentacji Niemiec przyznał się do posiadania dziecięcej pornografii. Grozi mu pięć lat więzienia

Kilkanaście godzin po podaniu informacji przez focus.de, Metzelder - zdaniem derspiegel.de - przyznał się do winy. Były piłkarz miał posiadać 297 plików wideo zawierających treści pornograficzne z udziałem dzieci. W dodatku 29 z nich wysłał on do trzech kobiet za pośrednictwem aplikacji WhatsApp.

Nie wiadomo jednak, do jakiej części zarzutów przyznał się Metzelder. Prawnicy byłego piłkarza wystosowali bowiem wniosek do sądu w Duesseldorfie, aby żadne informacje nie były przekazywane do mediów. Wiadomo jedynie, że 39-latkowi grozi od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia.

Naloty policji na dwa lokale Metzeldera. Zabezpieczono telefon komórkowy i skonfiskowano nośniki danych

22 sierpnia 2019 r. na wniosek prokuratury w Hamburgu sąd rejonowy wydał dwa nakazy rewizji: mieszkania oskarżonego w Duesseldorfie i lokalu należącego do fundacji Metzeldera - "Future Youth", która zajmowała się pomocą dzieci i młodzieży w ich naukowej i zawodowej ścieżce oraz promowaniu ich umiejętności społecznych. Policja zrobiła nalot na szkołę sportową Hennef, gdzie Metzelder miał kurs trenerski. W wyniku całej akcji zabezpieczono telefon komórkowy podejrzanego, a następnie skonfiskowano z jego domu nośniki danych. Prokuratura w Hamburgu wszczęła również odrębne postępowanie przeciwko Evie J. w związku z posiadaniem i rozpowszechnianiem pornografii dziecięcej. Wkrótce potem prokuratura w Duesseldorfie przejęła sprawę Metzeldera, ponieważ mieszka on w metropolii nad Renem. To właśnie na zabezpieczonych nośnikach danych i telefonie znaleziono pornograficzne materiały.

Przeczytaj także: