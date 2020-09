Legenda reprezentacji Argentyny skrytykowała ojca Messiego

Karierę Lionela Messiego od początku prowadzi jego ojciec - Jorge. W Barcelonie narzekają na od lat: "jeśli jesteś chory, idziesz do lekarza, a nie do ojca, tylko dlatego, że mu ufasz i lepiej go znasz. Tak samo powinno być z agentem". Dopiero teraz - po kilkunastu latach wspaniałej kariery - Lionel Messi może się przekonać, że lepiej leczyć się u specjalisty. Pierwszy raz w historii potrzebuje dobrego zarządzania karierą. Odkąd miał 13 lat jego umiejętności przykrywały wszystkie błędy menedżerskie. Ojciec mógł źle inwestować, podejmować złe decyzje dotyczące marketingu, budowania wizerunku i strategii, bo później Leo wychodził na boisko i tam dbał o to wszystko. "W tej chwili pierwszy raz muszą z ojcem naprawdę negocjować i rozwiązać problem. A wszystko robią źle!" - mówi "The Athletic" argentyński dziennikarz, który od początku relacjonuje karierę Messiego.

REKLAMA

Zobacz wideo Ćwiąkała: Nie jest jeszcze wykluczone, że Messi zmieni zdanie [Sekcja Piłkarska #61]

Nie najlepsze zdanie o ojcu Messiego ma także Hernan Crespo, legenda reprezentacji Argentyny. - Ojciec zawsze pozostanie ojcem. W takich sytuacjach piłkarz potrzebuje profesjonalisty. Menedżer nie patrzy na nastroje rodzinne. Pracy z prawdziwym agentem nie da się porównać do pracy z ojcem. Trzeba negocjować z działaczami, przygotowywać kontrakty, dbać o pensje. Piłkarze powinni mieć do tego celu przygotowanych fachowców. Nie chcę umniejszać Jorge Messiemu, ale pod wieloma względami nie może się równać z innymi agentami - mówił Crespo cytowany przez Goal.com.

Crespo jest obecnie trenerem argentyńskiego zespołu Defensa. Podczas kariery zawodniczej grał m.in. dla Parmy, Interu, Milanu, Lazio, Chelsea i River Plate.