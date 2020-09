Artur Boruc o najbardziej szanowanym rep. Polski. "Boniek, póki go nie spotkałem"

Kilka tygodni temu Legia Warszawa potwierdziła zakontraktowanie Artura Boruca. Były bramkarz reprezentacji Polski wrócił do gry w Ekstraklasie po 15 latach. Podczas rozmowy z kibicami bramkarz udzielił odpowiedzi na pytanie, którego z reprezentantów Polski szanował najbardziej.

REKLAMA

Zobacz wideo Bartosz Kapustka w Legii. "Vuković potrafi odbudować piłkarzy"

- Dopóki go nie poznałem, to był nim pan prezes Boniek - powiedział Boruc, po czym zaczął się śmiać i przyznał, że to jedynie żart.

Kilka dni temu na antenie TVP Sport stwierdził, że nie jest typem osoby, z której młodzież mogłaby czerpać przykład. - Nie jestem najlepszą osobą, by dawać rady innym. Nigdy nie byłem tytanem pracy, ale miałem szczęście, że na swojej drodze spotkałem dobrych trenerów: Jacka Kazimierskiego i Krzysztofa Dowhania - powiedział Artur Boruc.

Bramkarz Legii Warszawa zaliczył ponowny debiut 18 sierpnia podczas meczu eliminacyjnego do Ligi Mistrzów z Linfield (1:0). Od rozpoczęcia sezonu 2020/2021 40-latek zagrał w pięciu spotkaniach, wpuszczając sześć goli oraz notując jedno czyste konto. Jego kontrakt z klubem obowiązuje do końca czerwca 2021 roku.