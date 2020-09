Cristiano Ronaldo pisze historię. Portugalczycy w ekstazie. Szaleństwo

Był doliczony czas pierwszej połowy meczu w Sztokholmie, gdy Portugalczycy objęli prowadzenie w meczu ze Szwecją. Stało się tak dzięki kapitalnemu uderzeniu Cristiano Ronaldo z rzutu wolnego. Na tym lider mistrzów Europy jednak nie poprzestał. W 72. minucie popisał się kapitalnym uderzeniem z dystansu, ustalając wynik meczu na 2:0. Dla jednego z najlepszych portugalskich piłkarzy w historii były to kolejno trafienia numer 100 i 101 w drużynie narodowej. Dzięki nim zbliża się on do najlepszego strzelca reprezentacyjnego w historii - Aliego Daei, który w kadrze Iranu strzelił 109 goli.

Portugalskie media zachwycone Cristiano Ronaldo.

Media na całym świecie zachwycają się dokonaniem Ronaldo. 35-latek najbardziej chwalony jest rzecz jasna przez dziennikarzy z Portugalii. - Tylko Irańczyk Ali Daei jest od niego lepszy. We wtorek Cristiano Ronaldo został drugim piłkarzem w historii, który strzelił w reprezentacji ponad 100 goli - podkreśla ojogo.pt. Portal dodał także, że piłkarze z Portugalii, ale nie tylko, dołączają do projektu FIFA, który zbiera gratulacje dla Ronaldo. - Deco, Nani, Nuno Gomes, Roberto Carlos i Marcelo zostawili już wiadomość z gratulacjami - czytamy. - Kapitan osiągnął kolejny kamień milowy w swojej fantastycznej karierze - pisze record.pt.

- Cristiano Ronaldo dokonał historycznego wyczynu w meczu Portugalii ze Szwecją - podsumowuje Filipe Antonio Ferreira z cmjornal.pt. - Cristiano Ronaldo ponownie pisze historię. 16 lat temu na Estadio do Dragao strzelił pierwszego gola w kadrze (w meczu inauguracyjnym Euro 2004). Teraz przeszedł do historii i został drugim graczem, który złamał barierę 100 bramek dla drużyny narodowej - dodaje Ricardo Rocha Cruz z portalu jn.pt.

Portugalskie media zachwycone wyczynem Cristiano Ronaldo Screen / cmjornal.pt

Cristiano Ronaldo zadebiutował w reprezentacji Portugalii w sierpniu 2003 roku. Pierwszego gola w jej barwach strzelił natomiast rok później, we wspomnianym meczu otwierającym mistrzostwa Europy 2004. Do tej pory w kadrze wystąpił już w 165 spotkaniach.

