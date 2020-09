Gdzie i o której obejrzeć mecz Polska - Rosja w el. Euro U21? Transmisja TV, stream online

We wtorek w godzinach wieczornych reprezentacja Polski U21 rozegra swoje drugie spotkanie eliminacyjne zaplanowane w Łodzi. W poprzednim meczu piłkarze Czesława Michniewicza pewnie pokonali Estonię U21 6:0, a następnym rywalem Polaków będzie lider tabeli w grupie 5 - reprezentacja Rosji, która w siedmiu spotkaniach zdobyła 17 punktów.

Reprezentacja Polski U21 zmierzy się z liderem grupy. Trwają eliminacje do Mistrzostw Europy

Po dwóch przegranych meczach w listopadzie 2019 roku, reprezentacja Czesława Michniewicza czekała na przełamanie negatywnej passy. Polakom do lat 21 udało się to zrobić w ostatnim meczu eliminacyjnym do Mistrzostw Europy przeciwko Estonii U21. Po pewnym zwycięstwie przyszła pora na lepiej zestawionego rywala.

Kolejnym przełomowym meczem może być spotkanie z reprezentacją Rosji U21. Dotychczas Polacy ani razu nie triumfowali nad Rosjanami. Obie drużyny narodowe spotykały się ze sobą pięciokrotnie, jednak bilans spotkań wskazuje, że faworytem wtorkowego meczu będzie drużyna przyjezdnych. Bilans wszystkich meczów to cztery zwycięstwa Rosjan oraz jeden remis.

Mimo to reprezentacja Polski U21 znakomicie spisuje się w obecnych eliminacjach. W siedmiu meczach Polacy wywalczyli 13 punktów i zajmują miejsce wicelidera tabeli. Warto także zaznaczyć, że bilans bramkowy kadry Czesława Michniewicza oraz Rosji jest bardzo zbliżony. Obie reprezentacje strzeliły dotychczas czternaście goli, tracąc przy tym kolejno pięć (Polska) oraz dwie (Rosja) bramki.

Polska U21 - Rosja U21 w el. Mistrzostw Europy. Gdzie i kiedy obejrzeć spotkanie Polaków? Transmisja TV, stream online

Spotkanie eliminacyjne do turnieju zaplanowanego w Słowenii i na Węgrzech będzie transmitowane na antenie TVP Sport. Początek rywalizacji na stadionie Widzewa w Łodzi zaplanowano na godz. 18:00. Mecz dostępny będzie także online na stronie sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej. Relację na żywo natomiast będzie można śledzić na portalu Sport.pl