Niemcy krytykują sposób podróży swojej reprezentacji. Jest wytłumaczenie

Odległość ze Stuttgartu do Bazylei wynosi 240 km. Niemiecka reprezentacja wybrała podróż samolotem do Szwajcarii na spotkanie z Helwetami. Wiele osób zajmujących się ochroną środowiska, postanowiło skrytykować fakt, że zespół Joachima Loewa wybrał taką formę transportu zamiast np. podróży autobusem lub pociągiem.

Krytyka reprezentacji Niemiec za lot samolotem do Bazylei. Bierhoff tłumaczy taką decyzję

Dyrektor sportowy niemieckiej reprezentacji Oliver Bierhoff, cytowany przez oficjalną stronę kadry narodowej, postanowił skomentować, dlaczego zespół zdecydował się na wybranie samolotu. - Rozumiemy krytykę. Potraktujemy ją jako okazję do zastanowienia się, w jaki sposób możemy bardziej uwzględnić ważne aspekty środowiska i zrównoważonego rozwoju w naszym przyszłym planowaniu - powiedział Bierhoff.

- Przygotowując się do dwóch międzynarodowych meczów, byliśmy całkowicie na nich skoncentrowani. Najważniejsze było higieniczne bezpieczeństwo drużyny i optymalne warunki do fizycznej regeneracji wszystkich piłkarzy. Z tego punktu widzenia samolot z krótkim czasem lotu był zdecydowanie lepszym wyborem na trzy i pół godziny jazdy autobusem lub pociągiem z przesiadkami. Robimy również wszystko, co w naszej mocy, aby gracze wrócili zdrowi do swoich klubów - dodał Bierhoff.

Głos w tej sprawie zabrał również rzecznik prasowy niemieckiej reprezentacji piłkarskiej Jens Grittner. - Podróż pociągiem byłaby możliwa tylko z przesiadką, podróż autobusem zajęłaby do 3,5 godziny. Pod względem regeneracji nie jest to idealne rozwiązanie dla profesjonalnych sportowców - zakończył Grittner.

Podróż samolotem nie pomogła Niemcom w odniesieniu pierwszej wygranej w historii startów w Lidze Narodów. Po niedzielnym remisie ze Szwajcarią 1:1 i czwartkowym podziale punktów z Hiszpanią 1:1, w ubiegłym sezonie było tak samo, ale do dwóch remisów (0:0 z Francją i 2:2 z Holandią) doszły także dwie porażki (0:3 z Holandią i 1:2 z Francją).

