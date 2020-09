Arjen Robben wciąż to ma! Pierwszy gol dla nowego klubu [WIDEO]

Pod koniec czerwca okazało się, że 36-letni Arjen Robben wznowi karierę. Holender w sezonie 2020/21 zagra w barwach FC Groningen, którego jest wychowankiem. Rok wcześniej Robben odszedł z Bayernu i zakończył grę w piłkę. Jego umowa w Holandii obowiązuje na jeden sezon.

Robben błysnął w nowej drużynie

Robben uczestniczy obecnie z kolegami z Groningen w okresie przygotowawczym, w ramach którego rozegrano mecz towarzyski z Arminią Bielefeld. Skrzydłowy w 17. minucie pokazał, że nadal ma moc w lewej nodze. Otrzymał podanie ze skrzydła i oddał ładny strzał, którego nie wybronił bramkarz niemieckiej drużyny. Sparing zakończył się remisem 1:1.

Pod koniec kwietnia holenderska federacja podjęła decyzję o zakończeniu sezonu 2019/2020 Eredivisie. Ajax Amsterdam zdobył 56 punktów, czyli tyle samo, co AZ Alkmaar. Oficjalnie mistrzostwo nie zostało przyznane, ale to Ajax zajął pierwsze miejsce ze względu na lepszy bilans bramkowy, dzięki czemu awansuje do Ligi Mistrzów (a druga drużyna musi się przebijać przez eliminacje) Groningen było trzynaste.

Robben przed Bayernem grał też w Realu Madryt, Chelsea, PSV Eindhoven oraz Groningen. 96-krotnie zagrał dla reprezentacji Holandii, w której ostatni raz wystąpił w październiku 2017 roku. Wtedy "Oranje" wygrali 2:0 ze Szwecją po dwóch golach skrzydłowego.

Robben zdobywał mistrzostwo w każdym kraju, w którym występował. Z reprezentacją Holandii w 2010 roku zajął drugie miejsce na mistrzostwach świata, a cztery lata później trzecie miejsce. W 2013 roku 35-latek triumfował z Bayernem Monachium w Lidze Mistrzów.

