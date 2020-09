Yaya Toure wywołał skandal. Film pornograficzny wykluczył go z meczu gwiazd

Zobacz wideo https://www.sport.pl/pilka/7,65084,26272574,koronawirus-w-as-monaco-przybliza-radoslawa-majeckiego-do-debiutu.html

Yaya Toure wywołał skandal. Został usunięty z zespołu

Soccer Aid to zespół, który weźmie udział w charytatywnym meczu, który ma miejsce raz w roku. Impreza UNICEF-u odbywa się od 2006 roku. Zabraknie w nim byłego reprezentanta Wybrzeża Kości Słoniowej, Yaya Toure został usunięty z drużyny po tym, jak najpierw opublikował pornograficzne wideo przedstawiające nagą kobietę w wannie, a potem zaproponował kolegom z Soccer Aid sprowadzenie 19 prostytutek w wiadomości za pośrednictwem grupy na WhatsAppie, która składała się z mężczyzn i kobiet - donosi dziennik "The Sun".

Yaya Toure przeprasza za swoje zachowanie. "Zrobiłem niestosowny żart"

W charytatywnym spotkaniu zagrają m.in. Patrice Evra, Ashley Cole czy też Michael Owen. Po tym jak doszła do nich wiadomość od Toure, zażądali usunięcia go z zespołu. Iworyjczyk postanowił przeprosić za "niestosowny żart" - w taki sposób określił swoje zachowanie. W mediach społecznościowych opublikował wpis, w którym tłumaczył, że żałuje tego, co zrobił.

- Chciałbym przeprosić wszystkich z Soccer Aid za niestosowny żart, za który bardzo żałuję. Zabrakło mi dokładnego rozważenia uczuć pozostałych uczestników meczu. Skasowałem swoje żarty w ciągu kilku minut i wszystkich przeprosiłem - napisał Yaya Toure na Twitterze.

- Niezależnie od okoliczności biorę na siebie całkowitą odpowiedzialność. Jestem dorosłym mężczyzną, który nie powinien zajmować się takimi żartami. Bardzo mi przykro z powodu mojego błędu - dodał Iworyjczyk.

Yaya Toure wystąpił w 316 występach Manchesteru City, wygrywając trzy tytuły Premier League podczas ośmioletniego okresu spędzonego w klubie.

