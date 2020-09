Były piłkarz Realu z zarzutem posiadania pornografii dziecięcej. Szokujące dowody

Zobacz wideo "Lewandowski z piłkarza machającego łapami stał się Herculesem"

Rok temu Christoph Metzelder został oskarżony o posiadanie i przesyłanie zdjęć z dziecięcą pornografią. Cała sprawa wywołała wielkie zdziwienie i przerażenie na całym świecie. Policja zatrzymała Christopha Metzeldera podczas kursu w szkole trenerskiej w Hennef. Jak donosi "Bild" na policję zgłosiła się wówczas kobieta, której Metzelder miał wysłać kilkanaście takich zdjęć. Służby zabezpieczyły telefon komórkowy oraz komputer Niemca.

Metzelder zostanie postawiony w stan oskarżenia? Mnóstwo obciążających dowodów

Dokładnie rok po tym zdarzeniu ukazał się komunikat prasowy, w którym potwierdzono zarzucane mu czyny. Prokuratura w Duesseldorfie nie wymieniła jednak nazwiska Metzeldera, ani nie odniosła się do zarzutów. Zwróciła tylko uwagę, że obowiązuje zasada domniemana niewinności do momentu, aż wyrok się uprawomocni. Sąd rejonowy w Duesseldorfie musi teraz zdecydować, czy zezwolić na wniesienie aktu oskarżenia do sądu.

Były zawodnik Borussii Dortmund, Realu Madryt i Schalke 04 będzie prawdopodobnie odpowiadał przed sądem za przekazanie i posiadanie dziecięcej pornografii. Śledczy znaleźli wiele zdjęć i filmów w telefonie komórkowym Metzeldera, które przedstawiają m.in. znęcanie się nad małymi dziewczynkami. Według informacji portalu focus.de chodzi aż o 30 plików. Zdaniem niemieckiego portalu Metzelder miał przekazać 29 zdjęć dwóm kobietom, a sam był w posiadaniu aż 230 zdjęć.

Portal focus.de przedstawił dokładne szczegóły, w jaki sposób doszło do zatrzymania byłego piłkarza min. Borussii Dortmund. Metzelder z jedną z kobiet był w związku. - Oskarżony wysłał jej ze swojego telefonu komórkowego pięć zdjęć z pornografią dziecięcą za pośrednictwem WhatsApp między 10 a 12 sierpnia 2019 r. Jeden z dziennikarzy "Bilda" przedstawił akta policji kryminalnej w Hamburgu wieczorem 13 sierpnia. Tego samego dnia funkcjonariusze poprosili Evę J. (byłą partnerkę Metzeldera) o przesłuchanie. Kobieta wyjawiła, że zdobyła jego zaufanie, a ten przesyłał jej zdjęcia z pornografią dziecięcą. Kobieta wyjaśniła, że wymieniała z nim wiadomości, aby zebrać materiały obciążające Metzeldera. Później Eva J. pokazała policji telefon komórkowy z całą historią zapisów czatów i materiałów od byłego piłkarza.

Naloty policji na dwa lokale Metzeldera. Zabezpieczono telefon komórkowy i skonfiskowano nośniki danych

22 sierpnia 2019 r. na wniosek prokuratury w Hamburgu sąd rejonowy wydał dwa nakazy rewizji: mieszkania oskarżonego w Dusseldorfie i lokalu należącego do fundacji Metzeldera - "Future Youth", która zajmowała się pomocą dzieci i młodzieży w ich naukowej i zawodowej ścieżce oraz promowaniu ich umiejętności społecznych.

Policja zrobiła nalot na szkołę sportową Hennef, gdzie Metzelder był licencjonowanym trenerem. W wyniku całej akcji zabezpieczono telefon komórkowy podejrzanego, a następnie skonfiskowano z jego domu nośniki danych. Prokuratura w Hamburgu wszczęła również odrębne postępowanie przeciwko Evie J. w związku z posiadaniem i rozpowszechnianiem pornografii dziecięcej. Wkrótce potem prokuratura w Duesseldorfie przejęła sprawę Metzeldera, ponieważ mieszka on w metropolii nad Renem.

Zakaz publikowania informacji o Metzelderze przez niemiecką prasę

Po pierwszych artykułach na temat podejrzanej sytuacji jego prawnicy zakazali izbie prasowej w Kolonii publikowania dalszych informacji związanych z działaniem Metzeldera. Niemiecka prasa przez wiele miesięcy nie mogła opisywać tła całego śledztwa prowadzonego przez prokuraturę przeciwko byłemu piłkarzowi.

Metzelder zostanie skazany? "Wystarczające zarzuty"

Najnowsze stanowisko prokuratury wskazuje, że dowody, którymi dysponują, są wystarczające, aby postawić Metzelderowi zarzuty. Aktu oskarżenia oficjalnie jeszcze nie ma. Może to się stać dopiero wtedy, jeżeli wyrok się uprawomocni. Prokuratura bazuje na raporcie końcowym policji z Duesseldorfu - czytamy na portalu focus.de.

Metzelder profesjonalną karierę zaczynał w Preussen Muenster, następnie w 2000 roku związał się z Borussią Dortmund. W 2002 zdobył z nią mistrzostwo kraju, w tym samym roku zagrał także w przegranym z Brazylią finale mistrzostw świata.

W 2007 przeniósł się do Realu, z którym rok później sięgnął po tytuł. Z powodu licznych kontuzji stracił jednak miejsce w składzie i w 2010 przeniósł się do Schalke (grał już wcześniej w tym klubie jako junior). Liczne urazy nie pozwoliły mu jednak na stałe zadomowić się w składzie ekipy z Gelsenkirchen.

W reprezentacji Niemiec Metzelder rozegrał w sumie 47 meczów. Oprócz srebra wywalczonego w Korei i Japonii ma w dorobku także brąz z MŚ 2006 i srebro z Euro 2008.

