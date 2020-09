Joachim Loew wściekły po meczu z Hiszpanią. "To absurd. Nie mogę tego pojąć"

Właśnie ruszyła kolejna edycja Ligi Narodów. W czwartek Niemcy zmierzyli się w Stuttgarcie z Hiszpanią. W 51. minucie Robin Gosens, zawodnik Atalanty Bergamo debiutujący w kadrze, podłączył się do akcji ofensywnej i zagrał do Timo Wernara, który precyzyjnym strzałem umieścił piłkę w siatce. Gdy wydawało się, że Niemcy utrzymają prowadzenie do końca spotkania, w 95. minucie bramkę wyrównującą zdobył Jose Gaya, wykorzystując zamieszanie w polu karnym. Joachim Loew, selekcjoner mistrzów świata z 2014 roku, nie był zadowolony.

- Jestem wściekły, bo dlaczego z powodu pandemii w rozgrywkach klubowych trenerzy mogą robić pięć zmian w trakcie meczu, a selekcjonerzy kadr tylko trzy? Nie rozumiem tego. Naprawdę nie mogę tego pojąć. Przecież to mądre rozwiązanie, by dać te dwie dodatkowe zmiany. Są zawodnicy, którzy ledwo co biegają. Mają kilka treningów, a potem muszą grać 90 minut - żalił się Leow.

W drugim meczu grupy 4 I Dywizji Ukraina pokonała 2:1 Szwajcarię, dzięki czemu prowadzi w tabeli. W niedzielę Ukraina zagra z Hiszpanią, a Niemcy ze Szwajcarią.

Kalendarz Ligi Narodów. Grupa 4 Dywizji I

6 września

Szwajcaria – Niemcy

Hiszpania – Ukraina

10 października

Hiszpania – Szwajcaria

Ukraina – Niemcy

13 października

Niemcy – Szwajcaria

Ukraina – Hiszpania

14 listopada

Szwajcaria – Hiszpania

Niemcy – Ukraina

17 listopada

Szwajcaria – Ukraina

Hiszpania – Niemcy

Tabela:

1. Ukraina 3 punkty

2. Niemcy, Hiszpania - 1 punkt

4. Szwajcaria - 0 pkt

