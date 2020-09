Kadra U-19 szczęśliwie zremisowała z Niemcami. Seria rzutów karnych po ostatnim gwizdku

W pierwszej połowie Polacy zdecydowanie kontrolowali przebieg gry. Już w siódmej minucie udało się im wywalczyć rzut karny, który pewnie wykorzystał Filip Szymczak. Do przerwy mieli jeszcze kilka sytuacji, dzięki którym mogliby podwyższyć prowadzenie.

Reprezentacja do lat 19 zremisowała z Niemcami. Porażka w serii rzutów karnych

Po powrocie na boisko Niemcy zaczęli grać o wiele lepiej. W 52. minucie podkręconym strzałem w prawy róg bramki wyrównał Mehmet-Can Aydin. Do końca spotkania rywale zawodników Jacka Magiery prowadzili grę, choć marnowali doskonałe okazje do wyjścia na prowadzenie - Marvin Obuz najpierw uderzył ponad poprzeczką, mając przed sobą pustą bramkę, a kilka minut później w innej świetnej sytuacji trafił w słupek. Pod koniec spotkania na pustą bramkę uderzał Enrique Pereira da Silva, ale on także nie zdobył gola. Mecz zakończył się wynikiem 1:1.

Trenerzy obu drużyn bez względu na wynik przed meczem umówili się jeszcze na serię rzutów karnych. W niej lepsi okazali się Niemcy, którzy pokonywali Kacpra Bieszczada cztery razy. Polacy trafiali tylko dwukrotnie - swoje szanse wykorzystali Aleksander Buksa i Jan Biegański. Filip Marchwiński trafił w bramkarza Niemców, Noah Atubolu, a Hubert Turski uderzył piłkę nad poprzeczką.

Kolejny mecz reprezentacja Polski do lat 19 zagra już w poniedziałek. Zawodnicy Jacka Magiery zmierzą się z Czechami o godzinie 16:45.

