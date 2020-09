PSG w tarapatach! Neymar i Di Maria zakażeni koronawirusem

Neymar, Leonardo Parades oraz Angel di Maria - cała trójka odpoczywała po przegranym finale Ligi Mistrzów na Ibizie, gdzie zakazili się koronawirusem. "L'Equipe" donosi, że teraz będą musieli mieć co najmniej tydzień kwarantanny. To duży problem dla Thomasa Tuchela, bo liga francuska już wznowiła rozgrywki. Większość klubów ma już za sobą dwie kolejki. Jednak PSG pierwsze spotkanie sezonu 2020/21 rozegra dopiero 10 września z Lens. A to oznacza, że całej trójki nie zobaczymy w tym meczu.

Oczywiście największą stratą będzie Neymar, autor 19 goli i 12 asyst w poprzednim sezonie. Di Maria to także kluczowy gracz PSG. Argentyńczyk w sezonie 2019/20 zdobył 12 bramek i zaliczył aż 23 asysty. Paredes, ściągnięty półtora roku temu z Zenita Sankt Petersburg, także jest ważnym piłkarzem dla Tuchela.

Duże zmiany w PSG

Warto pamiętać, że niemiecki trener nie będzie mógł także skorzystać z Thiago Silvy, który został zawodnikiem Chelsea, ani z Edinsona Cavaniego, który wciąż szuka klubu. Z PSG odszedł także Thomas Muenier (zasilił Borussię Dortmund). Do tej PSG nikogo nie ściągnęło, a jedynie wykupili Mauro Icardiego z Interu Mediolan za zaledwie 50 mln euro.