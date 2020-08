Leo Messi zbojkotował pierwszy trening! Twierdzi, że kontrakt jest już nieważny

To już niemal pewne, że Leo Messi odejdzie latem z Barcelony. Prawnicy Argentyńczyka przekonują, że już jest wolnym zawodnikiem, z kolei klub oraz władze ligi hiszpańskiej uważają, że wciąż ma ważną umowę z Barcą. W poniedziałek odbył się pierwszy trening Barcelony z Ronaldem Koemanem, jednak Messi się na nim nie pojawił, bo twierdzi, że jego kontrakt jest już nieważny.

Już w niedzielę taką sytuację przewidział dziennik "AS", który sporządził listę zawodników, którzy mieli się pojawić. Byli to: Neto, Gerard Piqué, Jordi Alba, Sergi Roberto, Ousmane Dembélé, Jean-Clair Todibo, Moussa Wagué, Júnior Firpo, Ivan Rakitic, Rafinha, Arturo Vidal, Oriol Busquets i Luis Suárez. Oprócz nich Koeman spodziewał się rezerwowych: Arnau Tenas, Sergio Akieme, Jorge Cuenca, Ilaix Moriba i Konrad de la Fuente. Pozostali piłkarze, albo mają koronawirusa (Miralem Pjanić i Samuel Umtiti), albo przebywają na zgrupowaniach reprezentacji (m.in. Antoine Griezmann, Frenkie De Jong czy Sergi Busquets).

Z kolei "Cadena Ser" podawało w niedzielę, że Messi może spotkać się z obniżką pensji o 25 procent, jeśli nie będzie trenował w poniedziałek.

Kosmiczny transfer coraz bliżej?

Sytuacja prawna Messiego wciąż nie jest jasna. To jednak nie przeszkadza mu negocjować indywidualnego kontraktu z Manchesterem City, który jest najpoważniejszym kandydatem do zatrudnienia Messiego. Trzy lata gry w City, a potem przeprowadzka na co najmniej dwa lata do Nowego Jorku i występy w drużynie MLS. Tak ma wyglądać przyszłość Leo Messiego. A zarobki piłkarza zwalają z nóg. 33-latek, po pięciu latach gry, miałby się wzbogacić o 500 mln, a jego umowa nie naruszy Finansowego Fair Play.