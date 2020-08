Show Sławomira Peszki w okręgówce! Wieczysta rozgromiła rywali [WIDEO]

Sławomir Peszko kapitalnie spisał się w meczu 5. kolejki krakowskiej ligi okręgowej. Jego zespół, Wieczysta Kraków, wygrał aż 11:1 na wyjeździe z Kaszowianką Kaszów, odnosząc swoje 4. zwycięstwo z rzędu (w 1. kolejce pauzowali z powodu nieparzystej liczby drużyn).

Były reprezentant Polski w tym meczu strzelił trzy bramki i zanotował asystę, prowadząc swój zespół do kolejnego zwycięstwa. Do tego wypracował jeszcze dwie okazje, po których padły bramki, będąc absolutnym liderem drużyny, do której trafił latem tego roku, po odejściu z Lechii Gdańsk w trakcie sezonu.

Po pięciu kolejkach krakowskiej ligi okręgowej Wieczysta Kraków prowadzi w tabeli, mając komplet dwunastu punktów. Tyle samo punktów ma Prądniczanka Kraków, która przegrała już jeden mecz, właśnie z Wieczystą, która ma bilans bramkowy 24-2. Prądniczanka ma tyle samo bramek strzelonych, ale aż 10 straconych.

