FIFA szykuje rewolucję w futbolu! Niemcy będą testować nowe przepisy o spalonym!

Arsene Wenger od ponad roku pracuje w FIFA, jako dyrektor ds. rozwoju piłki na świecie. 70-latek domaga się reformy przepisu o spalonym. Na czym miałaby ona polegać? Chodzi o to, by zawodnik nie był na spalonym, gdy choć jedna część jego ciała, którą może zagrać piłkę, będzie na równi z ostatnim piłkarzem z pola przeciwnej drużyny. Dlaczego FIFA miałaby zmienić obowiązujące przepisy? "Kicker" wylicza, że połowa goli, które nie zostały uznane z powodu spalonego, zostałyby uznane, gdyby obowiązywała reforma Wengera. A co za tym idzie, kibice oglądali by więcej bramek, a piłkarze mieliby mniej przerw w grze z powodu odgwizdanych spalonych. Pomysł ma być testowany na Euro U-19 w Niemczech.

Arsene Wenger może wrócić na ławkę trenerską. Chce wykorzystać okazję

Jak twierdzi "Fox Sports", Arsene Wenger zaproponował holenderskiej federacji piłkarskiej, że chętnie zastąpi Ronaldo Koemana. W latach 1996-2018 Francuz pracował w Arsenalu, który poprowadził łącznie w 1218 spotkaniach. W tym czasie zdobył z Kanonierami trzy mistrzostwa Anglii, siedem razy wygrywał Puchar Anglii. W 1998 i 2002 roku zdobył podwójną koronę.

W sezonie 2003-2004 Arsenal nie przegrał żadnego ligowego meczu, co wydarzyło się w Premier League po raz pierwszy od ponad 100 lat. W 2006 roku Arsenal doszedł do finału Ligi Mistrzów, ale przegrał w nim z Barceloną. Wcześniej Wenger pracował w Nagoya Grampus (japońska liga), Monaco, Nancy oraz Cannes.