Zmiana lidera rankingu UEFA! Tak wygląda czołówka najlepszych klubów

Niedzielne zwycięstwo Bayernu Monachium w finale Ligi Mistrzów zapewniło Bawarczykom awans w klasyfikacji najlepszych klubów. Ranking utworzono na podstawie wyników z ostatnich pięciu sezonów. Niemiecki klub wyprzedził Real Madryt o dwa punkty i awansował z trzeciej pozycji zajmowanej po sezonie 2018/2019.

Bayern Monachium nowym liderem rankingu UEFA. Legia Warszawa daleko w tyle

Bayern Monachium zajął 1. miejsce w rankingu najlepszych klubów z 136 punktami zdobytymi w pięciu ostatnich sezonach. Awansując z trzeciego miejsca wyprzedził Real Madryt (2. miejsce; 134 pkt) oraz FC Barcelonę (3. miejsce; 128 pkt). Pozostałymi zespołami znajdującymi się w pierwszej 10. są:

4. Atletico Madryt - 127 pkt

5. Juventus - 117 pkt

6. Manchester City - 116 pkt

7. Paris Saint-Germain - 113 pkt

8. Sevilla - 102 pkt

9. Manchester United - 100 pkt

10. Liverpool - 99 pkt

Daleko w tyle znalazło się także miejsce dla jednego z klubów PKO Ekstraklasy. W przeciągu ostatnich pięciu sezonów Legia Warszawa zdobyła 17 pkt i uplasowała się na 90. miejscu w rankingu. Warto wspomnieć, że klub ze stolicy Polski wyprzedził m.in. Herthę Berlin czy Glasgow Rangers. Pełny ranking można zobaczyć TUTAJ.

Ranking przedstawiony przez UEFA tworzony jest na podstawie wyników w europejskich pucharach. W ciągu ostatnich pięciu sezonów każda drużyna otrzymuje dwa punkty za zwycięstwo oraz jeden punkt za remis. Z powodu pandemii koronawirusa zmieniono podejście do liczenia punktów za wyniki w Lidze Mistrzów.

Zmiany opisano w regulaminie, który mówi, że w pojedynczych spotkaniach kluby, które odniosły zwycięstwo w regulaminowym czasie gry lub dogrywce otrzymały 3 punkty. Dwa punkty przyznano za remis w dogrywce, a jeden punkt za porażkę w ciągu 90. minut lub dogrywce.

Przyznawano także dodatkowe punkty za awans do ćwierćfinału, półfinału oraz finału rozgrywek. Za kwalifikację do fazy grupowej Ligi Mistrzów nagradzana jest czterema punktami bonusowymi, za awans do rundy pucharowej daje 5 punktów bonusowych.