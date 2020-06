Krychowiak i Rybus w izolacji. "Walczymy o mistrzostwo i awans do LM"

Rosyjski zespół podjął taką decyzją w obawie przed koronawirusem. Jak czytamy w komunikacie opublikowanym na Twitterze: Zawodnicy i sztab Lokomotiwu są w bazie w Bakowce, gdzie będą się izolować. To efekt zwiększającej się liczy przypadków zakażenia koronawirusem w innych klubach Premier Ligi.

Drużyna Lokomotiwu w izolacji

Liga rosyjska wróciła do gry w ostatni weekend. Pauzowała od 17 marca. W pierwszej kolejce po powrocie wicelider z Moskwy ograł na własnym stadion Orenburg 1:0. Grzegorz Krychowiak i Maciej Rybus zagrali po 90 minut. Krychowiak zdaniem rosyjskich mediów wypadł słabo. - Bez wątpienia wkrótce powróci do normalnej formy. Podczas niedzielnego spotkania był dobrze pilnowany i nie był w stanie uwolnić się od rywali. To wszystko dlatego, że jego szybkość nie była wystarczająca. Zwykle dużo walczy w środku pola i angażuje w pomocy obrońców rywali - napisano w komentarzu.

W kolejnym spotkaniu Lokomotiw zagra z Rubinem Kazań. Ten mecz odbędzie się w sobotę. - Walczymy o mistrzostwo i awans do Ligi Mistrzów. Biorąc pod uwagę sytuację z koronawirusem, nie możemy sobie pozwolić na ryzyko. Dlatego zdecydowaliśmy, że będziemy się izolować - powiedział bramkarz Lokomotiwu Guilherme, cytowany przez media klubowe. Lokomotiw po 23 kolejkach jest wiceliderem Premier Ligi (44 punkty). Ma dziewięć punktów straty do prowadzącego Zenita Sankt Petersburg i trzy oczka przewagi nad FK Krasondar.

W wyniku majowych badań okazało się, że koronawirusem zakażonych było pięciu piłkarzy Lokomotiwu. Nie było wśród nich Krychowiaka i Rybusa.

