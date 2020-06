Rosyjskiego reportera nic nie zatrzyma. 4 mln odtworzeń. "To była wódka" [WIDEO]

W czasie ligowego meczu CSKA Moskwa z Zenitem Sankt Petersburg doszło do śmiesznej sytuacji. W trakcie relacji jednej z rosyjskich telewizji jej reportera oblał wodą zraszacz przygotowujący boisko do gry. - To była wódka - śmieją się internauci.

REKLAMA

Twitter/Screen