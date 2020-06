Widzew Łódź przekroczył granicę. Kontrowersyjne zachowanie piłkarzy po golu [WIDEO]

W Polsce trwa spora dyskusja na temat stosowania się kibiców do standardów bezpieczeństwa, które pozwalają im uczestniczyć w meczach ekstraklasy i niższych lig. Ale nawet w Zabrzu czy Warszawie, gdzie fani Górnika i Legii często przebywali zbyt blisko siebie i bez masek, nie dochodziło do sytuacji, w której piłkarze po zdobytej bramce podbiegali do kibiców.

Kontrowersyjna cieszynka w meczu Widzewa. Kibice wyściskali się z piłkarzami

Po golu strzelonym na 2:2 Christopher Mandiangu postanowił podbiec do kibiców i wraz z innymi zawodnikami Widzewa się z nimi wyściskał, celebrując odrobienie strat sprzed przerwy spotkania. Zarówno kibice, jak i zawodnicy łodzian nie zachowali tym samym standardów bezpieczeństwa, które obowiązywały podczas meczu na stadionie przy alei Piłsudskiego. Na trybunach w trakcie meczu przebywało 4410 widzów.

Prowadzenie w meczu po rzucie karnym gościom dał Paweł Tomczyk już w 10. minucie spotkania. W 31. minucie po jego drugim trafieniu było już 2:0 dla Lecha. Gospodarze zdążyli przed przerwą odpowiedzieć tylko raz. W doliczonym czasie trafienie dla Widzewa zaliczył Daniel Tanżyna. W drugiej połowie łódzki klub potrafił się podnieść. W cztery minuty zdobył dwie bramki, które zapewniły mu zwycięstwo. Najpierw w 57. minucie gola strzelił Niemiec Christopher Mandiangu. W 61. minucie zwycięską bramkę dołożył Marcin Robak.

Widzew dzięki zwycięstwu z rezerwami Lecha wygrał u siebie po raz pierwszy od wznowienia II ligi po przerwie spowodowanej epidemią koronawirusa. Łodzianie wciąż są liderem tabeli rozgrywek, mając w dorobku 54 punkty, czyli o trzy więcej niż drugi GKS Katowice i o pięć więcej od trzeciego Górnika Łęczna. Do końca sezonu pozostało siedem kolejek, a w najbliższej Widzew zagra na wyjeździe z Górnikiem Polkowice w niedzielę 28 czerwca o godzinie 13:05.

