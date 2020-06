Prezes klubu jest oburzony spotem rządu PiS. "Przypisuje sobie cudze zasługi"

- Rząd PiS zapewnił samorządom wsparcie, jakiego nie otrzymały nigdy wcześniej - takie zdanie padło w spocie Kancelarii Premiera, która chwali się, że samorządy mogą liczyć na sporą pomoc finansową z budżetu państwa.

Prezes A-klasowego LKS Jedność Żabieniec: Początkowo czułem dumę. Potem rozdzwoniły się telefony

- Ogromny wzrost inwestycji w sport to pieniądze dla małych i średnich klubów oraz trenerów. To nowe obiekty sportowe, to inwestycja w zdrowie nas wszystkich - brzmiała dalsza część rządowego spotu, który promując go, postanowił wykorzystać herb zespołu LKS Jedność Żabieniec.

Prezes A-klasowej drużyny, Paweł Sawa, w wywiadzie na łamach portalu sportowefakty.pl odniósł się do tej sytuacji i ujawnił, że jego klub od trzech lat nie dostał ani złotówki od polskiego rządu. W tym czasie dostawał dotacje miejskie.

- Gdy próbowaliśmy się tego dowiedzieć, okazało się, że uzyskaliśmy zbyt mało punktów. Główny argument był taki, że wspiera nas samorząd. Czyli państwo, które chwali się inwestowaniem dużych pieniędzy w samorządy, nie chciało nam pomóc, bo wsparł nas samorząd - kontynuował Sawa.

- Gdy zobaczyłem ten spot pierwszy raz, początkowo nawet czułem dumę, że o naszym klubie zrobiło się głośno. Później jednak rozdzwoniły się telefony od rodziców dzieci, które u nas trenują i wszyscy zaczęli pytać o pieniądze, których w rzeczywistości nie ma. To megaoburzające, że rząd przypisuje sobie cudze zasługi ze względu na znikomą dotację sprzed trzech lat - zakończył Paweł Sawa.

