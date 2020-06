Dziekanowski znów zaatakował Sławomira Peszkę! "Często nie nadąża". Burza trwa

- Peszko, jak to Peszko - na boisku niosą go nogi, za którymi często nie nadąża... Podobnie sprawa wygląda chyba z czytaniem - w felietonie na łamach "Przeglądu Sportowego" napisał Dariusz Dziekanowski. Były reprezentant Polski odniósł się w ten sposób do wypowiedzi Peszki, w której zawodnik Wieczystej Kraków krytykował fragment poprzedniego felietonu Dziekanowskiego.

Fot. Jakub Porzycki / Agencja Gazeta