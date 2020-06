Amok w meczu Galatasaray! Sędzie nie uznał takiego gola. Zdecydowała 105. minuta [WIDEO]

Gaziantep objął prowadzenie już w 17. minucie, gdy Guray Vural wrzucił w pole karne, a Papy Djilobodji popisał się atomowym strzałem z głowy. Galatasaray odpowiedział trafieniem Falcao, który wykorzystał sytuację oko w oko z bramkarzem. Jeszcze przed przerwą na 2:1 dla gospodarzy strzelił Younes Belhanda. Tuż po zmianie stron gospodarze zaczęli grać w osłabieniu, bo czerwoną kartką został ukarany Ahmet Yilmaz Calik. Ale choć Galatasaray grał w dziesiątkę, to jeszcze bramkę na 3:1 zdołał strzelić Sofiane Feghouli. Reprezentant Algerii trafił do siatki strzałem z pierwszej piłki z około 15. metra.

Goście jednak się nie poddali, a gola kontaktowego strzelił zwietrzyli jednak szansę po trafieniu Patrick Twumasi na 2:3. W doliczonym czasie gry kapitalnym trafieniem popisał się Olarenwaju Kayode, który nożycami pokonał bramkarza Galaty.

Choć bramka na wagę remisu była piękna, to sędzia po sygnale z VAR akcję cofnął do poprzedniego przewinienia. Zamieszanie trwało około dziesięciu minut. Kiedy wydawało się, żę gospodarze utrzymają wynik 3:2, to w doliczonym czasie gry rzut karny na bramkę zamienił Alexandru Maxim. Gdy egzekwował jedenastkę była już 105. minuta.

Tym samym Galatasaray pozostał na drugim miejscu, ale do Baseksehiru traci już osiem punktów. Właścicielem lidera ligi tureckiej jest Erdogan.

