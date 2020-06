Dinamo oficjalnie potwierdza: Sebastian Szymański zakażony koronawirusem

Sebastian Szymański, Clinton N'Jie i Charles Kabore - tych trzech piłkarzy ma być chorych, choć dziennik "Sport Express" donosił także o zakażeniu czwartego - Nikołaja Komliczenki. Dinamo Moskwa nie zagra tym samym ligowego meczu z FK Krasnodar, który został przełożony na 19 lipca.

Sebastian Szymański ma koronawirusa. Cała drużyna Dinama Moskwa na kwarantannie

Wszyscy zakażeni zawodnicy, podobnie jak reszta zespołu, która zostanie dodatkowo przebadana, przebywają na izolacji w bazie w Nowogorsku. Przejdą dwutygodniową kwarantannę.

Szymański trafił do Dinama latem zeszłego roku z Legii Warszawa. 21-latek zagrał w 21 meczach ligowych, w których strzelił jednego gola i zaliczył jedną asystę. W seniorskiej reprezentacji Polski zadebiutował we wrześniu 2019 roku, od tej pory wystąpił w pięciu meczach i strzelił jednego gola. Po 22 kolejkach Dinamo zajmuje 7. miejsce w tabeli z 30 pkt. Do piątego CSKA Moskwa (to miejsce gwarantujące grę w pucharach) traci sześć punktów (i ma o jeden mecz rozegrany mniej).

