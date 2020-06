Dwa tygodnie temu Czarnogóra ogłosiła, że jest wolna od koronawirusa. A potem kibice pojechali na derby

Czarnogóra była ostatnim europejskim państwem, do którego dotarł wirus, pierwszy przypadek zanotowała dopiero 17 marca. Była też pierwszym w Europie, który pochwalił się, że jest wolny od koronawirusa. Władze epidemiologiczne kraju ogłosiły to 24 marca, po niespełna trzech tygodniach od wykrycia ostatniego nowego przypadku. Ale teraz to już nieaktualne. - To wina nieodpowiedzialnego zachowania niektórych ludzi – mówił Jevto Erakić, szef głównego szpitala w Podgoricy, stolicy Czarnogóry, ogłaszając nowe przypadki i zapowiadając, że na nich się nie skończy.

Aktywnych zakażeń przybywa, jest ich już 13. A dziewięć z nich zidentyfikowano już jako zakażenia, których źródłem był wyjazd na derby Belgradu. 10 czerwca Partizan grał z Crveną Zvezdą w Pucharze Serbii. To było jedno z pierwszych wielkich zgromadzeń na świeżym powietrzu, od kiedy rząd Serbii zniósł ograniczenia dla wydarzeń sportowych: od 1 czerwca na trybunach podczas imprez sportowych mogą być kibice, ale muszą zachowywać metr odstępu od siebie. To jest fikcją, co pokazał choćby niedawny turniej tenisowy w Belgradzie. – Jest jasne, że to wyjazd naszych obywateli na derby Belgradu wpędził nas w tę sytuację – mówi doktor Eraković, cytowany przez Agence France Presse. Drugim źródłem nowych przypadków – jest ich mniej, ale pojawiły się tuż przed zakażeniami, które przypisano do wyjazdu na mecz Partizan-Crvena Zvezda – były wyjazdy do Bośni i Hercegowiny.

Odwiedzanie tych dwóch krajów odradza też swoim obywatelom Chorwacja. Szefowa kliniki chorób zakaźnych w Zagrzebiu Alemka Markotić powiedziała w czwartek, że większość nowych przypadków w tym kraju to efekt wyjazdów właśnie do Serbii i Bośni i Hercegowiny i należy się od jeżdżenia tam na razie powstrzymać, jeśli wyjazd nie jest konieczny.

