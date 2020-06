Kolejne zmiany w przepisach piłkarskich. Chodzi o zagrania piłki ręką i zachowanie bramkarza przy karnych

W trwającym sezonie wiele goli zostało zdobytych w niedozwolony sposób. Modyfikacja przepisów ma pomóc w rozstrzyganiu sporów.

Nowe zasady IFAB w piłce nożnej

Obecnie sędziowie VAR nie uznają gola, gdy wcześniej przed jego zdobyciem któryś z atakujących piłkarzy dotknie przypadkowo piłkę ręką lub ramieniem. Wtedy dyktowany jest rzut wolny dla drużyny przeciwnej. Każde dotknięcie piłki jedną z części ciała poniżej dolnej części pachy traktowane jest jako przewinienie.

Nowe zasady, którymi zajął się IFAB, mają dać drużynie atakującej większą swobodę. "Przypadkowa piłka zagrana ręką przez atakującego zawodnika (lub kolegi z drużyny) jest karana faulem tylko wtedy, gdy nastąpi bezpośrednio przed bramką lub wyraźną szansą na zdobycie gola - brzmi treść oświadczenia organizacji zajmującej się nowelizacją przepisów gry w piłkę nożną.

Dalej możemy przeczytać, że: "Jeśli atakujący zawodnik przypadkowo dotknie piłki ręką lub ramieniem, a następnie trafi do innego atakującego zawodnika, a drużyna natychmiast zdobędzie gola, to jest to traktowane jako zagranie ręką. Nie ma za to faulu, jeśli po przypadkowym zagraniu piłki ręką przemieści się ona na pewną odległość poprzez podanie, drybling lub kilka podań, które stanowi szansę na zdobycie bramki".

Dodatkowo, bramkarze nie będą karani za przedwczesne zejście z linii bramkowej podczas rzutów karnych, pod warunkiem, że wykonawca jedenastki spudłuje lub będzie chciał dobić swój strzał.

