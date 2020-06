Wypłynęły tajemnice związku Pameli Anderson z piłkarzem. "Seks 12 razy na noc"

Od g這郾ego rozstania francuskiego pi趾arza Adila Ramiego i aktorki Pameli Anderson min掖 rok. W czerwcu 2019 roku para rozsta豉 si, poniewa - jak poinformowa豉 aktorka znana m.in. z roli w serialu "S這neczny Patrol" - Rami prowadzi podw鎩ne 篡cie i cz瘰to j oszukiwa. Mimo tego, 瞠 34-latek i starsza od niego o 18 lat kobieta nie s ju razem, w mediach co i rusz pojawiaj si o nich nowe informacje. Teraz o wspomnianej dw鎩ce znowu zrobi這 si g這郾o, poniewa o szczeg馧ach ich zwi您ku opowiedzia Aleksandr Kokorin.

REKLAMA

Zobacz wideo Janusz Gol wskaza najlepszego pi趾arza i dwie najlepsze dru篡ny ekstraklasy [SEKCJA PIΘARSKA #51]

Klubowy kolega Ramiego zdradzi szczeg馧y dotycz帷e zwi您ku Francuza z Pamel Anderson. "Uprawiali seks 12 razy na noc"

Rosyjski napastnik zdradzi pikantne szczeg馧y dotycz帷e zwi您ku Ramiego z Anderson. - Rami opowiada nam troch o zwi您ku. Zdradzi, 瞠 jednej nocy uprawia z ni seks 12 razy - przyzna 29-latek.

Para spotyka豉 si ze sob przez dwa lata. W 2018 roku Anderson przeprowadzi豉 si nawet do Marsylii, by sp璠za ze swoim partnerem wi璚ej czasu. Na pocz徠ku obydwoje starali si ukrywa sw鎩 zwi您ek, ale w 2019 roku wsp鏊nie wyst徙ili nawet w kilku programach telewizyjnych, gdzie byli pytani m.in. o to, czy nie przeszkadza im tak du瘸 r騜nica wieku.

Cho obydwoje m闚ili, 瞠 r騜nica wieku nie gra roli, a wszystko w zwi您ku uk豉da si idealnie, w czerwcu 2019 roku dosz這 do rozstania. Anderson opublikowa豉 na Instagramie filmik, w kt鏎ym oskar篡豉 pi趾arza o przemoc fizyczn i psychiczn. Dodatkowo okaza這 si, 瞠 36-krotny reprezentant Francji ma romans z inn kobiet. Rami, kt鏎y odni鏀 si do zarzut闚, zaprzeczy jedynie temu, 瞠 stosowa wobec kobiety przemoc.

Przeczytaj tak瞠: