Spektakularne pożegnanie Kiedrzynek pod wieżą Eiffla. Polka odpowiedziała [WIDEO]

Katarzyna Kiedrzynek przenosi się do Vfl Wolfsburg, gdzie będzie grała z inną polską piłkarką - Ewą Pajor. Już wcześniej żegnała się z kibicami PSG, w barwach którego występowała do tej pory. - Przeżyłam z wami wiele chwil, których nigdy nie zapomnę. Od samego przyjazdu do Paryża, kiedy miałam 22 lata i nie miałam pojęcia, jak wygląda wielki kobiecy futbol. W tym klubie wyrosłam, wiele się nauczyłem i spotkałam wielu wspaniałych ludzi - powiedziała Katarzyna Kiedrzynek.

REKLAMA

Zobacz wideo Bundesliga. Bayern - Borussia Mönchengladbach 2:1. Skrót meczu [ELEVEN SPORTS]

Wzruszające pożegnanie Katarzyny Kiedrzynek! Fani PSG podeszli pod jej mieszkanie

Kibice nie pozostali dłużni. Najpierw zrobili pamiątkowe zdjęcia i oprawę niedaleko wieży Eiffla, a następnie przeszli pod mieszkanie bramkarki.

Kiedrzynek zamieściła zdjęcia fanów PSG na Twitterze i ponownie podziękowała za wzruszające pożegnanie.

Polka, uznawana za jedną z najlepszych bramkarek na świecie, trafiła do Paryża w 2013 roku, gdy opuściła Górnika Łęczna. Z PSG dwukrotnie grała w finale LM, ale oba przegrała. Łącznie w PSG zagrała w 119 meczach.

Przeczytaj także: