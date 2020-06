Sławomir Peszko skomentował niespodziewany transfer do okręgówki. Mocne słowa piłkarza

- Stało się - napisał na Instagramie Sławomir Peszko. Były reprezentant Polski ogłosił w ten sposób podpisanie kontraktu z Wieczystą Kraków, klubem z ligi okręgowej. Peszko w marcu bieżącego roku rozwiązał kontrakt z Lechią Gdańsk, dlatego do nowego zespołu przeniósł się na zasadzie wolnego transferu. Co ciekawe, w mediach pojawiają się informacje o tym, że Peszko w Wieczystej Kraków może liczyć na pensję zbliżoną do ekstraklasowych warunków.

Nie patrząc na innych

Podpisanie kontraktu z nowym klubem Peszko skomentował na jego oficjalnej stronie internetowej. - W końcu w wieku 35 lat mogę podjąć decyzję, nie patrząc na menedżerów, którzy mi coś doradzają, na niektórych dziennikarzy, którzy coś o mnie napiszą i proponują mi ten czy inny klub, czy też różnych kibiców, którzy twierdzą, że się wypaliłem - powiedział były reprezentant Polski, cytowany przez kswieczysta.com. Teraz po prostu ja Sławomir Peszko idę do Wieczystej i chcę temu klubowi pomoc w dwóch awansach - dodał.

"Chcę się odwdzięczyć mojemu przyjacielowi"

Mówi się, że pomocnik w Lechii Gdańsk zarabiał około 70 tys. zł miesięcznie. Niektórzy twierdzą, że tyle samo zaproponuje mu Wojciech Kwiecień, który opłacał pensję Peszki podczas jego wypożyczenia do Wisły Kraków. Właściciel sieci aptek "Słoneczna" chce stworzyć w Krakowie ambitny projekt, a Wieczystą w ciągu kilku lat wprowadzić na znacznie wyższy poziom. Dlatego nie szczędzi grosza na pensje zawodników. - Chcę się odwdzięczyć mojemu przyjacielowi, panu Kwietniowi, który mi pomógł w Wiśle Kraków. Teraz jest czas, żebym ja jemu pomógł i dlatego wybrałem ten kierunek! - przyznał Peszko.

Sławomir Peszko do tej pory grał m.in. dla FC Koeln, Lecha Poznań czy Wolverhampton Wanderers. W zeszłym roku był wypożyczony z Lechii Gdańsk do Wisły Kraków. Przed rozwiązaniem kontraktu z drużyną z Trójmiasta, w tym sezonie ekstraklasy w osiemnastu meczach zdobył trzy bramki i zaliczył dwie asysty. W reprezentacji Polski rozegrał 44 spotkania i strzelił dwa gole.

