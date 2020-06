Oficjalnie: Sensacyjny transfer Sławomira Peszki. Ma nowy klub "Stało się"

Sławomir Peszko w marcu bieżącego roku rozwiązał kontrakt z Lechią Gdańsk, dlatego do nowego zespołu przeniósł się na zasadzie wolnego transferu. Co ciekawe, w mediach pojawiają się informacje o tym, że Peszko w Wieczystej Kraków może liczyć na pensję zbliżoną do ekstraklasowych warunków.

Mówi się, że pomocnik w Lechii Gdańsk zarabiał około 70 tys. zł miesięcznie. Niektórzy twierdzą, że tyle samo zaproponuje mu Wojciech Kwiecień, który opłacał pensję Peszki podczas jego wypożyczenia do Wisły Kraków. Właściciel sieci aptek "Słoneczna" chce stworzyć w Krakowie ambitny projekt, a Wieczystą w ciągu kilku lat wprowadzić na znacznie wyższy poziom. Dlatego nie szczędzi grosza na pensje zawodników.

Nie wiadomo, ile dokładnie Peszko będzie zarabiał w Wieczystej, ale można śmiało przypuszczać, że pensja byłego reprezentanta Polski będzie kilkunastokrotnie wyższa, niż średnie wynagrodzenie zawodników na co dzień występujących w lidze okręgowej.

"Stało się. Będzie się działo"

Peszko o podpisaniu umowy z nowym klubem poinformował za pośrednictwem Instagrama, gdzie opublikował zdjęcie z koszulką Wieczystej Kraków. - Stało się - napisał pod fotografią. Dodał też tag #będziesiędziało.

Sławomir Peszko do tej pory grał m.in. dla FC Koeln, Lecha Poznań czy Wolverhampton Wanderers. W zeszłym roku był wypożyczony z Lechii Gdańsk do Wisły Kraków. Przed rozwiązaniem kontraktu z drużyną z Trójmiasta, w tym sezonie ekstraklasy w osiemnastu meczach zdobył trzy bramki i zaliczył dwie asysty. W reprezentacji Polski rozegrał 44 spotkania i strzelił dwa gole.

