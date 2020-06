Sławomir Peszko o krok od sensacyjnego transferu. Dziekanowski: "To już jest patologia"

Sławomir Peszko może zostać zawodnikiem klubu grającego w lidze okręgowej. Chodzi o Wieczystą Kraków, z której władzami były reprezentant Polski odbył już rozmowy. Peszko w marcu bieżącego roku rozwiązał kontrakt z Lechią Gdańsk, dlatego do nowego zespołu mógłby przenieść się na zasadzie wolnego transferu.

Peszko zagra w okręgówce. I otrzyma ogromną pensję. "To patologia"

Co ciekawe, w mediach pojawiają się informacje o tym, że Peszko w Wieczystej Kraków może liczyć na pensję zbliżoną do ekstraklasowych warunków. Mówi się, że pomocnik w Lechii Gdańsk zarabiał około 70 tys. zł miesięcznie. Niektórzy twierdzą, że tyle samo zaproponuje mu Wojciech Kwiecień, który opłacał pensję Peszki podczas jego wypożyczenia do Wisły Kraków. Właściciel sieci aptek "Słoneczna" chce stworzyć w Krakowie ambitny projekt, a Wieczystą w ciągu kilku lat wprowadzić na znacznie wyższy poziom. Dlatego nie szczędzi grosza na pensje zawodników.

Nie wszyscy uważają działania właściciela Wieczystej za słuszne. Jedną z takich osób jest Dariusz Dziekanowski, który skrytykował pomysł zaoferowania Peszce tak dużych pieniędzy (choć wątpliwe jest to, że były kadrowicz w Krakowie otrzyma aż 70 tys. zł). "Nie znam szczegółów jego umowy w Gdańsku, ale podejrzewam, że mówimy o pieniądzach rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych miesięcznie. Szokujące są dla mnie doniesienia, że Peszko miałby dostać [w Wieczystej] kontrakt na poziomie tego z Lechii - napisał Dziekanowski w felietonie na łamach "Przeglądu Sportowego".

I dodał: Tak wysokie zarobki na tym poziomie w klasie okręgowej to już jest patologia. Peszko, jeśli podpisze kontrakt, będzie miał okazję poczuć się jak Brazylijczyk Neymar w Paris Saint-Germain. Różnica między zarobkami Peszki a pozostałych zawodników tej drużyny może być równie wielka, jak Brazylijczyka w PSG.

Wzmocnienia Wieczystej kraków

Wieczysta sprowadziła w ostatnim czasie Patryka Kołodzieja i Mateusza Gamrota, którzy do tej pory grali dla III-ligowego Hutnika Kraków. A to nie koniec transferów. - Myślę, że będziemy mieć jeszcze dwa "bombowe" transfery. Szukamy także kilku młodzieżowców - w rozmowie z "Dziennikiem Polskim" zdradził trener Przemsyław Cecherz.

Sławomir Peszko do tej pory grał m.in. dla FC Koeln, Lecha Poznań czy Wolverhampton Wanderers. W zeszłym roku był wypożyczony z Lechii Gdańsk do Wisły Kraków. Przed rozwiązaniem kontraktu z drużyną z Trójmiasta, w tym sezonie ekstraklasy w osiemnastu meczach zdobył trzy bramki i zaliczył dwie asysty. W reprezentacji Polski rozegrał 44 spotkania i strzelił dwa gole.

