Robert Lewandowski nie jest najlepszym wykonawcą karnych. 90 proc. to za mało!

"Zmarnował karnego, ale nie tylko: wyglądał na trochę zardzewiałego, co było zauważalne. To nie była jego magiczna noc" - napisali dziennikarze "Corriere dello Sport" o Cristiano Ronaldo po meczu półfinału Pucharu Włoch, w którym Juventus bezbramkowo zremisował z Milanem, zapewniając sobie awans do finału dzięki remisowi 1:1 w pierwszym meczu, rozgrywanym w Mediolanie.

REKLAMA

Po zakończeniu spotkania, ze względu na zmarnowaną jedenastkę Ronaldo, w mediach znów rozgorzała dyskusja na temat skuteczności wykonywania rzutów karnych wśród zawodników najlepszych lig europejskich.

Zobacz wideo Bundesliga. Bayern Monachium - Eintracht 5:2. Robert Lewandowski na 3:0 [ELEVEN SPORTS]

Benzema najlepszy. Lewandowski bardzo wysoko

Z tej okazji dziennikarze niemieckiego Sky przygotowali zestawienie, w którym obliczyli skuteczność w wykonywaniu rzutów karnych w najsilniejszych ligach Europy. Pierwsze miejsce w zestawieniu zajął Karim Benzema, którego skuteczność wynosi 92 proc. (12 wykorzystanych rzutów karnych na 13 wykonywanych). Drugie miejsce wspólnie zajęli natomiast Mohamed Salah i Robert Lewandowski. Obydwaj mogą pochwalić się skutecznością na poziomie 90 proc., choć to statystyki Polaka wyglądają lepiej. Na skuteczność Salaha składa się bowiem 9 wykorzystanych rzutów karnych na 10 wykonywanych. Lewandowski w karierze wykonał już natomiast 42 jedenastki, z których 38 zamienił na bramki.

Zaskakiwać może dopiero 5. miejsce Cristiano Ronaldo (86 proc. skuteczności, 110 na 128 karnych) i 8. pozycja Leo Messiego (78 proc. skuteczności, 72 na 92 karne).

Najskuteczniejsi wykonawcy rzutów karnych w najsilniejszych ligach Europy:

1. Karim Benzema - 92 proc. - 12 wykorzystanych karnych na 13 wykonywanych

2. Robert Lewandowski - 90 proc. - 38/42

90 proc. - 38/42 3. Mohamed Salah - 90 proc. - 9/10

4. Harry Kane - 87 proc. - 26/30

5. Cristiano Ronaldo - 86 proc. - 110/128

6. Neymar - 79 proc. - 27/34

7. Leo Messi - 78 proc. - 72/92

8. Sergio Aguero - 78 proc. - 42/54

Przeczytaj także: