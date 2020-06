Zbigniew Boniek podsumował kompromitację Widzewa Łódź w trzech słowach

- Oglądałem... Mój Boże - tak Zbigniew Boniek podsumował postawę Widzewa Łódź, który do 88. minuty prowadził w meczu z Legionovią, by ostatecznie go przegrać.

REKLAMA

AG

REKLAMA