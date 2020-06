Do sytuacji doszło w doliczonym czasie gry pierwszej połowy meczu Fremad Amager - Naestved. Gospodarze wykonywali rzut rożny i wydawało się, że gościom nie stanie się nic złego - Bruhn już piąstkował piłkę, ale zrobił to tak niefortunnie, że... wbił ją sobie do bramki. Bruhn z wściekłości aż kopnął w słupek.

Jak się okazało, było to jedyne trafienie w tym spotkaniu. Naestved zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli 1. ligi (drugi poziom rozgrywkowy) z 22 pkt po 23 kolejkach - do bezpiecznego miejsca traci już pięć punktów. Za to Fremad Amager jest 7. z 31 pkt.

