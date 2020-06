Złodzieje splądrowali magazyn akademii Marcina Mięciela. Były piłkarz Legii prosi o pomoc

Nie mamy wsparcia ze strony PZPN w normalnych czasach, więc teraz - w trudnych - też nie spodziewaliśmy się, że ono nadejdzie. My jesteśmy traktowani jako podmiot zupełnie niepotrzebny, komercyjny. Tylko że ta komercja tak naprawdę teraz jest wszędzie, bo w Lechu, Legii czy innych dużych klubach, które otrzymały pomoc, rodzice przecież też płacą składki - mówił w kwietniu Marcin Mięciel, który wraz z Maciejem Bykowskim prowadzi szkółkę piłkarską STF Champion, w tekście Bartka Kubiaka.

REKLAMA

Zobacz wideo Mioduski przeszedł poważną zmianę. "To jest inna Legia" [SEKCJA PIŁKARSKA #50]

Marcin Mięciel i Maciej Bykowski to dwaj byli napastnicy. Przez wiele lat rywalizowali ze sobą na boisku, ale teraz współpracują. Też na boisku, bo od 2013 roku prowadzą w Warszawie szkółkę piłkarską STF Champion. Szkółkę, która jeszcze kilka tygodni temu tętniła życiem. - Od poniedziałku do niedzieli. W zasadzie od rana do nocy. Bo nawet przed południem, kiedy większość naszych chłopców chodziła do szkoły, prowadziliśmy zajęcia dodatkowe z tymi, którzy mieli indywidualny tok nauczania. Teraz to wszystko stanęło. Pandemia koronawirusa, choć w mniejszej skali, równie mocno uderzyła także w nas - mówił Marcin Mięciel w rozmowie z Bartkiem Kubiakiem.

Coraz większe problemy akademii Mięciela. Kradzież sprzętu sportowego z magazynu

Jakby mało problemów miał były napastnik Legii związanych z prowadzeniem akademii i bardzo małym wsparciem ze strony PZPN, to w nocy ze środy na czwartek Mięciel przekazał dramatyczną wiadomość za pośrednictwem mediów społecznościowych. Były napastnik ujawnił, że magazyn należący do jego piłkarskiej szkółki został splądrowany przez złodziei, których łupem padło wiele rzeczy potrzebnych do codziennego treningu.

- Dzisiejszej nocy miało miało miejsce włamanie do magazynu w naszej akademii. Złodzieje ukradli wszystkie rzeczy potrzebne do treningu naszych dzieci. [...] Wszystkie rzeczy były używane. Jeśli komuś z Państwa będzie oferowany podobny sprzęt, prosimy o kontakt - brzmi treść wiadomości Marcina Mięciela zamieszczonej na Facebooku i podanej dalej m.in przez Mateusza Borka, dziennikarza "Kanału Sportowego".