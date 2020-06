Sławomir Peszko blisko nowego klubu. Zaskakujący wybór. Jest "na tak"

Peszko w marcu rozwiązał kontrakt i odszedł z Lechii Gdańsk. Były reprezentant Polski do tej pory nie znalazł nowego klubu, ale od paru dni pojawiały się doniesienia, że może zostać piłkarzem Wieczystej Kraków. Zdjęcie zawodnika zostało zamieszczone na profilu "Klubu Przyjaciół Wieczystej Kraków". Klub jest znany ze sporych środków, jakie przeznaczają na pensje zawodników, mimo że grają zaledwie na poziomie ligi okręgowej, a Peszko w wywiadzie dla "Przeglądu Sportowego" już kilka tygodni wcześniej zdradzał, że jeden z mniejszych klubów złożył mu ofertę na poziomie drużyn z ekstraklasy.

Sławomir Peszko zagra w klasie okręgowej? Ma ofertę z krakowskiego klubu

Teraz zainteresowanie zawodnikiem potwierdził w rozmowie z "Dziennikiem Polskim" trener drużyny, Przemysław Cecherz. - W spotkaniu z Peszką uczestniczyli działacze klubu i ja. Dziś jeszcze nie doszliśmy do porozumienia, daliśmy sobie czas do namysłu - mówi szkoleniowiec. - Wszystko wyjaśni się w ciągu dwóch dni. Oczywiście chcielibyśmy pozyskać byłego reprezentanta kraju. Sławek też jest "na tak" - wskazuje trener, z którym Peszko pracował podczas gry dla Wisły Płock w 2007 roku.

Wieczysta sprowadziła w ostatnim czasie Patryka Kołodzieja i Mateusza Gamrota, którzy do tej pory grali dla III-ligowego Hutnika Kraków. A to nie koniec transferów. - Myślę, że będziemy mieć jeszcze dwa "bombowe" transfery. Szukamy także kilku młodzieżowców - zdradził Cecherz. Sławomir Peszko do tej pory grał m.in. dla FC Koeln, Lecha Poznań czy Wolverhampton Wanderers. W zeszłym roku był wypożyczony z Lechii Gdańsk do Wisły Kraków. Przed rozwiązaniem kontraktu z drużyną z Trójmiasta, w tym sezonie ekstraklasy w osiemnastu meczach zdobył trzy gole i zaliczył dwie asysty. W reprezentacji Polski rozegrał 44 spotkania i strzelił dwie bramki w latach 2008-2018.

