League One przedwcześnie kończy sezon! Dramat klubu, który niedawno grał o europejskie puchary

League One to trzeci poziomm rozgrywkowy w Anglii (za Premier League oraz Championship). To już pewne, że najbogatsza liga świata powróci 17 czerwca. Jednak rozgrywki League One nie zostaną wznowione - taka była decyzja większości klubów podczas wtorkowego spotkania.

Do Championship awansują: Coeverty oraz Rotherham. Z kolei Wycombe, Oxford, Fleetwood i Portsmouth zagrają w barażach. Do League Two spadną: Tranmere, Southend i Bolton.

Marzyli o europejskich pucharach

Ten ostatni przypadek jest szczególnie smutny. Bolton chylić się ku upadkowi zaczął już w 2011 roku. Był wtedy w Premier League, w marcu – na siódmym miejscu. W Boltonie marzono o europejskich pucharach, snuto dalekosiężne wizje. Kibice pamiętali jeszcze czarodzieja Jay-Jaya Okochę. Ale rok później byli już w Championship. W innej finansowej rzeczywistości, za to z wydatkami jeszcze z tej poprzedniej. Zadłużenie rosło w zawrotnym tempie, co zdolniejsi szybko odeszli z klubu. Zamiast szybko wrócić do Premier League, jak przewidywali eksperci, znaleźli się jeszcze niżej. Zrobili więc "Leeds", jak piszą Anglicy, o kolejnych klubach, które idą śladem "The Peacocks" i krótko po wielkich sukcesach (w przypadku Leeds były to występy w Lidze Mistrzów) grają na trzecim poziomie rozgrywkowym. Boltonu nie uratował nawet "spadochron płacowy", który otrzymują kluby spadające z Premier League. Władze ligi, wiedząc jak ważną częścią budżetu klubów są zyski z praw telewizyjnych, przez dwa sezony wypłacają im połowę podstawowej kwoty z tytułu tych praw.

- Dziękujemy kibicom za wasz doping przez cały sezon. Byliście niesamowici - informuje klub na Twitterze.

