Mioduski ujawnia kulisy nowej edycji Ligi Mistrzów! Poznaliśmy termin eliminacji?

Z powodu pandemii koronawirusa zawieszono rozgrywki Ligi Mistrzów i Ligi Europy. Wiele wskazuje na to, że zmagania w europejskich pucharach zostaną dokończone w formie mini-turnieju, ponieważ do rozegrania pozostały ćwierćfinały, półfinały, które miałyby zostać rozegrane bez rewanżów, oraz finał. W sytuacji, w której dokończenie obecnych rozgrywek jest możliwe, zaczęły się pojawiać pytania dotyczące następnej edycji, do której pod koniec czerwca powinny rozpocząć się eliminacje.

Dariusz Mioduski, który był gościem Pawła Wilkowicza w "Sekcji Piłkarskiej" przyznał, że eliminacje mogą rozpocząć się dopiero w połowie sierpnia. - Nie mogę zdradzać zbyt dużo, bo uczestniczę w części tych rozmów, ze względu na moją obecność w spółce zarządzającej Ligą Mistrzów i Ligą Europy. Wiem trochę więcej. Decyzje nie zostały jeszcze podjęte. Zostaną podjęte 17 czerwca na Komitecie Wykonawczym UEFA. Wcześniej, tego samego dnia, odbędzie się posiedzenie dotyczące europejskich rozgrywek - przyznał prezes Legii Warszawa.

Nadal trwają jednak rozmowy dotyczące ustalenia kształtu przyszłej edycji europejskich pucharów, jednak zdaniem Dariusza Mioduskiego najpierw zostaną dokończone obecne rozgrywki, dopiero potem rozpoczną się kwalifikacje. - Nie ujawniając szczegółów, wszyscy zmierzają ku decyzji, aby najpierw zakończyć tegoroczne rozgrywki Ligi Mistrzów w sierpniu i później, w drugiej połowie sierpnia, rozpocząć eliminacje do nowego sezonu - dodał Mioduski. - Trudno powiedzieć, czy eliminacje będą toczyć się równolegle z finałami, ale możliwe, że eliminacje i finały mogą najść na siebie. Zdziwiłbym się jednak, gdyby rozpoczęcie kwalifikacji odbyło się wcześniej niż w połowie sierpnia - zakończył.

