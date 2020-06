Spędził 72 dni na zamkniętym lotnisku! Piłkarz mógł się poczuć jak Tom Hanks

Randy Juan Muller musiał mieszkać w terminalu lotniska w Mumbaju od 21 marca do 3 czerwca po tym, gdy z powodu pandemii koronawirusa odwołano jego lot do Ghany. - Po ogłoszeniu blokady w Indiach planowałem wrócić do domu. Kupiłem nawet bilet lotniczy na 30 marca z Mumbaju do Ghany przez Kenię. Ale zanim mogłem wrócić, rząd odwołał wszystkie loty międzynarodowe i utknąłem tutaj - przyznał Muller.

W tym czasie polegał jedynie na życzliwości personelu lotniska i policji. Jadł w tym czasie głównie smażony ryż, który otrzymał w tym czasie od osób obecnych na lotnisku.- Prywatny personel ochrony dał mi "samosas" (indyjska przekąska - przyp.red). Mężczyźni z Centralnego Biura Ochrony dali mi trochę pieniędzy na zakup jedzenia. Jednak szybko mi ich zabrakło, ponieważ na lotnisku wszystko jest drogie, więc próbowałem zaoszczędzić - opisywał swoją sytuację.

Jadł ryż i spędzał czas w sztucznych ogrodach

- Spędzał czas w fantazyjnych, sztucznych ogrodach lotniska i jakoś kupował jedzenie ze straganów - powiedział Rahul Kanal, pracownik biura Yuva Sena, czyli młodzieżówki jednej z partii nacjonalistycznych, która pomogła piłkarzowi. Jeden z użytkowników Twittera poinformował o losie Mullera ministra turystyki Maharashtra (trzeci pod względem wielkości i drugi pod względem liczby ludności stan indyjski - przyp.red) Aadityi Thackeray'a, a ten skontaktował się z piłkarzem i pomógł mu przenieść się do hotelu.

Jego niesamowita opowieść wyglądała bardzo podobnie z postacią graną przez Toma Hanksa w filmie "Terminal" z 2004 roku. Hanks grał wówczas turystę z Europy Wschodniej, który utknął na lotnisku Kennedy'ego w Nowym Jorku. - Wziąłem inspirację od Toma Hanksa. Budziłem się wcześnie, brałem prysznic i chodziłem po ogrodzie - opisał swoją codzienność.

