Najpopularniejsza włoska reporterka piłkarska okradziona! Wielkie straty

Do zdarzenia dosz這 w nocy z soboty na niedziel. Wed逝g pierwszych ustale w豉mywacze dostali si do znajduj帷ego si na dziewi徠ym pi皻rze mieszkania przez okno. Diletta Leotta, kt鏎a jeszcze w sobot wrzuca豉 na sw鎩 Instagram zdj璚ie z przygotowa do powrotu rozgrywek w這skiej Serie A, wezwa豉 policj, gdy wr鏂i豉 do okradzionego domu.

Znana dziennikarka okradziona

A straty s du瞠. Wed逝g "La Repubblica" z mieszkania znikn掖 sejf, w kt鏎ym znajdowa這 si osiem zegark闚, bi簑teria oraz got闚ka. Wszystko o 陰cznej warto軼i oko這 150 tys. euro. Od rana w mieszkaniu dziennikarki pracowa造 specjalne oddzia造 policji, kt鏎e badaj ca陰 spraw.

Leott ju nied逝go ponownie zobaczymy w telewizji. Ju 12 czerwca wznowione zostan rozgrywki we W這szech. Tego dnia Juventus zagra z Milanem w rewan穎wym meczu p馧fina逝 krajowego pucharu. Dzie p騧niej, w drugim rewan簑, Napoli zagra z Interem.

Fina rozgrywek odb璠zie si 17 czerwca, a ju trzy dni p騧niej wznowione maj zosta rozgrywki w Serie A.